三總醫師的手術「駕訓班」 3D列印胸腔會呼吸會噴血

2019-05-08 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國人肺癌新增人數最多，微創胸腔鏡手術治療成為趨勢，三軍總醫院發表「3D立體影像模擬執行微創肺葉肺節切除術」，運用3D列印技術製作超級擬真、會呼吸噴血的胸腔，提供醫師練刀，彷彿手術「駕訓班」，面對手術台上的患者，就能避開血管、精準切除病灶，降低傷害呼吸功能及手術氣胸併發症。

三總胸腔外科主治醫師林冠勳在今天創新教學發佈會中，教學示範肺葉切除手術訓練教具，教具依患者電腦斷層結果，製作特異性患者模型，從教具組裝、肺葉呼吸展現、手術模式等現場示範。「這個教具避免讓醫師的第一次直接切在患者身上，不僅提高醫師本身的心度、同時提升手術安全性。」

三總胸腔外科主任黃才旺，傳統胸腔鏡手術需3至4個小切口，隨著微創胸腔鏡手術與器械的進步，手術切口可減少至1至2個，但相對需要高度熟練的手術技巧，為了提供更擬真的術前練習，三總耗時1年多設計教具，與擁有矽膠3D列印技術的國內公司合作，完成3D立體影像模擬執行微創肺葉肺節切除術。

肺葉肺節切除術多用於肺癌患者，因為肺部與心臟、大血管接近，最怕失手造成大出血，人體血液約4000至5000c.c.，肺部大出血一下就會流失500c.c.，最嚴重後果恐會喪命。林冠勳表示，過去雖以豬隻模擬手術，豬的血管、筋膜觸感與人體相似，可供練習血管分離，但豬的結構方向及角度都和人體相異，在哪個位置開洞、血管結紮與真實開刀患者不同。