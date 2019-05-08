認識同志手冊是情慾教育？性平平台破解

2019-05-08 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



同婚立法524期限將至，下一代幸福聯盟今在立法院旁濟南路上抗議，台灣全國媽媽護家護兒聯盟也發表給總統蔡英文的一封信，稱教育部的「認識同志」教育資源手冊淪為情慾教育。性別平等教育大平台則指出，該手冊是給教師看，並非直接讓全班學生上課時使用，認為媽媽護家聯盟說的是不實謠言。

媽媽護家聯盟指出，認識同志教育資源手冊第81頁提及性行為教育，寫道「請教師積極教導學生如何正確使用保險套、指套、製作口交膜」等，認為此內容觸犯兒少保護法與刑法。

性別平等教育大平台對此表示，該手冊用意在於幫助教師更加了解相關議題與資訊，以更全面更完善地協助學生，不該被說是「灌輸孩子」、「置青少年於性健康的險境」、「觸犯兒少保護法與刑法」，認為是移花接木的誤導。

媽媽護家聯盟並說，106年翰林版高中公民與社會課本第35頁，在「認識多元性傾向／性別光譜」頁，稱可用連續光譜的概念理解性別，每人可能在光譜中的某一點；105年8月出版的「綜合活動」二下課本，提及有女生從小就發現自己喜歡女生，希望有天可以動手術，成為真的男孩子。媽媽聯盟認為，這簡直是鼓吹變性。