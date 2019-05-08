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避孕藥會讓女人變胖？ 食藥署拿出資料這樣說

2019-05-08 15:55聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

服用口服避孕藥會「變胖」嗎？許多女性可能都有服用避孕藥的經驗，部分女性可能會出現水腫、噁心嘔吐等副作用，讓女性對避孕藥卻步，食藥署闢謠專區回應，目前醫學上並沒有任何證據可以證實服用避孕藥會讓體重增加，但有些藥物可能會出現暫時性水腫，不過，目前多數的避孕藥已經沒有水腫的副作用，用藥仍需要有醫師處方，一旦有異狀，應立即向醫師反應。

食藥署闢謠專區表示，口服事前避孕藥的主要成分為雌激素及黃體素，主要的作用機轉為抑制卵巢排卵、干擾子宮內膜生長且增加子宮頸黏液濃稠度，使精子不易通過且受精卵不易著床，降低受孕的機會，以達到避孕的效果；也因為是透過干擾荷爾蒙，達到效果，同時也會影響到全身荷爾蒙的秩序。

避孕藥常見的副作用有腹瀉、噁心、嘔吐、腸胃不適、乳房脹痛等副作用，不過目前醫學並沒有足夠的證據證實服用避孕藥會導致體重增加，而雌激素會促使鈉和水在體內滯留，造成暫時性的水腫而非體重增加，目前避孕藥多半已不會有水腫的副作用。

婦產科醫學會秘書長黃閔照表示，避孕藥目前仍是處方用藥，對於曾經有過血栓病史，如腦中風等，或是肝功能異常、惡性高血壓、不明原因偏頭痛、35歲以上有抽菸習慣、孕中及哺餵母乳中的婦女也，或是體重過重的女性，使用避孕藥都需要經過嚴格的評估。

黃閔照表示，當服用口服避孕藥後，出現嚴重頭痛時，應該要立即停止用藥，擔心出現血栓發生。

口服避孕藥服用後會變胖女人？食藥署回應，會出現短暫性水腫，但實質造成體重增加，是...
口服避孕藥服用後會變胖女人？食藥署回應，會出現短暫性水腫，但實質造成體重增加，是沒有醫學根據的。圖／聯合報系資料照片
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避孕水腫子宮
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