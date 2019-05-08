20年84件違法仲介中國留學 教部籲：勿挑戰法規紅線

2019-05-08 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



依現行法，我國並未開放中國大陸留學代辦及仲介。但日前媒體報導指出，對岸業者近年積極招攬台生赴中就讀，不僅有對岸大學在台設點，國內業者也配合推出留學代辦，聲稱有專人辦理註冊，提供在中國的生活諮詢等。

對此，教育部今天表示，已依兩岸條例與行政程序主動蒐集、查核相關證據，將疑涉違法的12家代辦與仲介留學中國大陸業者移請檢調單位查處。教育部國際司科長賴信任受訪時表示，從89年起至今，已將84家違法代辦移送檢調。

依據兩岸關係條例第23條規定「台灣地區、大陸地區及其他地區人民、法人、團體或其他機構，為大陸地區之教育機構在台灣地區辦理招生事宜或從事居間介紹之行為」須經教育部許可。但目前政府政策並未開放中國留學代辦及仲介，也沒有業者獲教育部許可辦理相關業務。

教育部指出，依據兩岸關係條例第82條，違法招生和仲介，可處一年以下有期徒刑、拘役、科或併科新台幣100萬元以下罰金。

教育部本月5日已將5家違法代辦業者送檢調查處，今天再進一步增加到12家。

教育部強調，非近日才將違法代辦移送檢調。自89年以來，所有發現涉及違法仲介的案例，都已主動移送檢調。教育部並呼籲業者不要以身試法，挑戰法規紅線。