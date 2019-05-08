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臍帶打2個死結父母仍不放棄 醫師：讓我相信有奇蹟

2019-05-08 17:51聯合新聞網 綜合報導

婦產科醫師施景中表示，第一次遇到「2個死結」的生產時真的嚇一大跳。圖擷自／施景中...
婦產科醫師施景中表示，第一次遇到「2個死結」的生產時真的嚇一大跳。圖擷自／施景中臉書
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當胎兒還在媽媽的腹中時，臍帶是讓寶寶從胎盤獲取營養的傳輸帶，長度在50公分到100公分之間，但是發生打結的案例並不常見，通常只會在胎兒不適的個案中發現，機率低於百分之一。台大醫院婦產科醫師施景中表示，他們偶爾都會碰到臍帶打結，但很少會造成胎死腹中的狀況，但當他第一次遇到「2個死結」的生產時，真的嚇一大跳，直呼「小朋友你真的很調皮，不知道我們大家都為你捏了一把冷汗嗎」。

施景中在臉書分享，他有一位老病人，從孕婦第一胎到第三胎都由他接手，只有在孕婦第二次懷孕急產時，因為人在國外趕不及而錯過。施景中描述，這位孕婦懷第三胎時，從第22周開始，發現胎兒發育足足慢了一個月，而且腹中羊水很少、胎盤過大缺氧、臍帶血流狀況不佳，甚至寶寶出現「大腦寬容效應（brain sparing effect）」，考慮到週數與小孩成長狀況，他只好把可以用的藥全用上，再向孕婦解釋風險、安排密集追蹤，施景中說「如果小孩真要心跳變慢，緊急剖腹救寶寶也是徒然」。

但沒想到2週後回診時寶寶的狀況回穩，讓施景中刮目相看，也讓他重新恢復信心，等到35週後孕婦腹痛、生產時，他們才發現寶寶的胎盤很厚、充滿血塊，竟沒有發生胎盤早剝，更讓他驚訝的是「小孩的臍帶打了兩個死結」。施景中解釋，醫師偶爾都會碰到臍帶打死結，「每每碰到都要恭喜父母，撿回一條小孩的命了」，何況這次還打了2個「蠻緊的」死結，20幾年來他也僅看過這麼一次。

寶寶的母親透露，自從她知道小孩的狀況不樂觀後，每天持續念經和禮拜來迴向給胎兒，小孩的爸爸也說：「從懷孕開始我們就一直在闖黃燈」，意指從第22週發現寶寶出狀況後，戰戰兢兢直到最後平安生產。施景中表示，由於臍帶很長且扭在一起，因此在產前照超音波很難辨識到底有無打結，但臍帶打了2個死結還能順利生產，讓他直呼「謝謝這對父母讓我相信，這個時代還是會有奇蹟」。施景中認為是寶寶的爸媽用他們的信念救了他，因為同樣的狀況，有的父母會害怕面對不可知的風險，選擇引產。

施景中台大醫院婦產科懷孕孕婦
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