家樂福牛起司疑染大腸桿菌 食藥署發布黃燈警訊

2019-05-08 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



法商家樂福日前自主通報，監測到自家的「家福SAINT FELICIEN牛起司」疑似受到大腸桿菌汙染，及時通報食藥署，同步也下架回收處理，5月1日食藥署於食品消費紅綠燈上發布「黃燈警訊」，受汙染量為2批，總計為21.6公斤，目前已啟動回收機制。

食藥署表示，未發布到紅燈，主要是食品受到大腸桿菌汙染，相對常見，只要處理人員不慎接觸到動物糞便，或是未做好生熟食分類就可能遭受汙染，但對於敏感族群恐會出現急性腸胃炎，嚴重者可能會出現敗血症。

食藥署5月1日於消費紅綠燈上，針對「家福SAINT FELICIEN牛起司」發布黃燈警訊，食藥署食品組專委董靜馨表示，法國家樂福公司4月29日宣布，旗下「家福SAINT FELICIEN牛起司」疑遭大腸桿菌汙染，已啟動全球下架作業，台灣家樂福4月29日收到法國總部通知後，立即向食藥署通報，食藥署5月1日發布回收警訊。

家樂福收到總部發出的回收警訊後，已立即自主通報及下架，目前均符合「食品安全衛生管理法」規定，董靜馨表示，若未通報並自主下架回收，將依食安法第7條規定先要求限期改善，否則開罰新台幣3萬至300萬。根據統計，4月家福SAINT FELICIEN牛起司總計進口2批、約21.6公斤進口台灣。

大腸桿菌廣泛存在於人體或動物體的腸管內，藉由已受感染之人員或動物糞便而汙染食品或水源，可分成「非病原性」及「病原性」；非病原性大腸廣泛存在於人體或動物體的腸管內，然病原性大腸桿菌易引起下痢、腹痛等症狀，藉由已受感染的人員或動物糞便而汙染食品或水源。

腸道出血性大腸桿菌 (enterohaemorrhagic E. coli, EHEC) 的毒性很強，為一種人畜共通菌，主要存在於牛、羊的腸道與排泄物內。人體多因食入牲畜排泄物汙染的食品而感染，通常是食用未澈底加熱之食品而遭受汙染，例如麵粉製品食用前應澈底加熱，並勿讓兒童觸碰生麵團。