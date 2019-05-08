補鈣錯誤觀念多 專家：鈣磷比失衡反損骨質

2019-05-08 15:23 中央社 記者陳偉婷台北8日電



不少家長為了小孩發育會加強補鈣，但專家說，許多人誤以為大骨湯、多吃肉有助補鈣，但其實鈣含量低，且應注意鈣磷比要均衡，建議以乳製品、豆類補鈣且減少加工食品。

營養師宋明樺今天表示，根據國民健康署的攝食建議，成人每日鈣質建議量1000mg、磷為800mg，兩者約1.3:1，應盡量維持平衡，才不會影響身體對鈣的利用率。

不過，宋明樺說，她檢測6種台灣民眾早餐常見組合，發現常見肉包、三明治、蔥油餅搭配奶茶、豆漿和美式咖啡的早餐組合，鈣磷攝取量都與國健署建議標準落差甚大，顯見許多人從早餐開始，就因鈣磷比例失衡影響鈣質吸收。

宋明樺解釋，磷普遍存在於各種食材，尤其加工食品一定會有磷，根據統計，台灣民眾平均的磷攝取為800mg至1400mg。磷和鈣經腸胃吸收，過多的磷會先和血液中的鈣結合，導致血鈣濃度下降，身體會發出警訊，要骨頭釋放鈣質，長期下來就會影響骨質健康。

小兒科醫師陳映庄上午受訪也表示，很多家長知道小孩發育必須補充鈣質，但對豐富的鈣質來源攝取卻有錯誤印象，以為只要喝大骨湯、多吃魚肉、烏骨雞就能補鈣。但其實這些食物的鈣含量並不高，建議補鈣應吃乳製品、小魚乾等食材，加上曬太陽，增加維生素D合成，才能補鈣。

宋明樺表示，磷是容易被代謝的元素，除了慢性腎病者需特別注意磷的攝取，其他民眾應不用太擔心磷過量的危害，但仍須注意鈣磷比不當造成的長期風險。除了減少加工食品、多補充天然食材，比較好的鈣磷比食物來源為牛乳、起士等乳製品，小魚乾、黑豆苗、豆類等也有豐富鈣質。

國健署的攝食建議則指出，除了乳製品，一些植物性食物也有高的鈣含量，包含黃豆、菠菜、小白菜，但可能因草酸影響鈣吸收；海帶和木耳的鈣含量也高，但國人攝食量並不高。