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年輕人妻尚未當媽卻有媽媽手 這病其實非媽媽專利

2019-05-08 14:06經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

一位30歲的人妻，白天工作須長期使用電腦滑鼠，下班後又趕忙煮飯，近半個月來右手大拇指附近肌肉疼痛，連寫字都痛，經就醫被診斷為「媽媽手」，但她十分不解，還沒有當媽媽，怎會得到媽媽手﹖專家王俊介物理治療師即指出，媽媽手主要是動作或姿勢引起，並非媽媽專利，他並示範治療媽媽手的兩招運動，讓有困擾的媽媽們都可歡度即將來臨的母親節。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室王俊介物理治療師指出，「媽媽手」其實是伸拇短肌與外展拇長肌發炎，患者在做大拇指對掌動作時，在大拇指外側或手腕外側會感到疼痛，包括，拿炒菜鍋、炒菜、握掃把、掃地、拖地等做家事時都會疼痛，常見於30-40歲的家庭主婦，所以俗稱為媽媽手。但不只有當媽媽的人會得到，包括，男性廚師、長期捧著平板追劇及玩手機手遊等族群，也有機會得到。

在媽媽手的治療上，王俊介物理治療師表示，大部分會建議患者接受積極保守物理治療，包括，熱敷、電療、超音波及雷射等，很少需要開刀，以這位人妻為例，在密集接受物理治療，為期兩周後，痛感已有明顯改善。

此外，王俊介物理治療師還建議媽媽手的患者接受震波治療，因為震波能促進肌肉、肌腱及韌帶等軟組織的修復與再生，復原的時程上，會比單純物理治療來得快速，已發展為治療上的新趨勢。

王俊介物理治療師並示範兩招在家就可以做的運動，來治療媽媽手。這兩招每回重複15-30次，每天做2-3回。第一招「拇指肌牽拉運動」：拇指握掌內，往小指方向移動，至會疼痛時停止，停留10-15秒。以放鬆伸拇短肌與外展拇長肌。

第二招「拇指肌肌力訓練運動」：在拇指與食指之間套上1-2條橡皮筋，做拇指、食指張開運動，停留10秒。以加強肌力力量，減少因肌力不足引起之軟組織發炎。

第二招「拇指肌肌力訓練運動」：在拇指與食指之間套上1-2條橡皮筋，做拇指、食指張...
第二招「拇指肌肌力訓練運動」：在拇指與食指之間套上1-2條橡皮筋，做拇指、食指張開運動，停留10秒。以加強肌力力量，減少因肌力不足引起之軟組織發炎。照片／業者提供
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第一招「拇指肌牽拉運動」：拇指握掌內，往小指方向移動，至會疼痛時停止，停留10-...
第一招「拇指肌牽拉運動」：拇指握掌內，往小指方向移動，至會疼痛時停止，停留10-15秒。以放鬆伸拇短肌與外展拇長肌。照片／業者提供
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患者復健
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