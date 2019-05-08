有人天生吃不胖有人呼吸都會胖 原因竟是腸內菌影響

2019-05-08 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



曾姓工程師上班需久坐寫程式，總覺得自己吸空氣、喝水也會胖，他按照醫師建議吃高纖、低升糖指數的飲食，但血糖卻不減反升，而隔壁同事愛吃甜食，健康檢查血糖卻正常。台大醫院新竹分院代謝內分泌科醫師林家宏表示，這些差異很有可能來自我們腸道中的腸內菌影響了代謝的機制。

林家宏指出，事實上，國際指引所建議的健康飲食及運動建議，每個人的身體反應不盡相同，近期研究顯示，每個人反映不同可能受腸內菌影響。腸內菌影響肝臟、骨骼肌及脂肪組織的能量消耗與脂肪代謝，更影響了內分泌系統及行為表現。目前研究已知的人體內腸內菌超過1000種，根據種族、居住地及行為的不同，腸內菌都會有所差異。

事實上，即使是同一個人，也會因為體內腸胃道不同的區段，而有不一樣的腸內菌，而腸內菌在種類或豐富度上的差異，會造成每一個個體的代謝和能量消耗差異。許多研究也指出飲食的確會改變腸內菌的組成，真實的反應諺語「人如其食」的說法，我們吃了什麼，將影響體內的腸內菌，若飲食、腸內菌之間的平衡關係被破壞，菌相失調會造成全身性發炎及許多疾病。

林家宏表示，腸內菌與胰島素阻抗、慢性發炎及脂肪堆積有相關，並在糖尿病的發生以及冠狀動脈硬化也扮演一定的角色，不過目前為止，對於改善代謝症候群、糖尿病及動脈硬化的治療策略，益生菌的臨床證據仍相當有限。