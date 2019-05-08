家樂福牛起司疑遭大腸桿菌汙染 全台下架回收

2019-05-08 13:41 中央社 台北8日電



法國家樂福生產的「家福SAINT FELICIEN牛起司」疑遭大腸桿菌污染，食藥署5月1日針對全台發布回收警訊。 路透社 分享 facebook

法國家樂福生產的「家福SAINT FELICIEN牛起司」疑遭大腸桿菌污染，食藥署5月1日針對全台發布回收警訊。醫師表示，吃到大腸桿菌的起司可能導致急性腸胃炎，敏感族群恐釀敗血症。

衛生福利部食品藥物管理署專門委員董靜馨今天受訪時表示，法國家樂福公司4月29日宣布，旗下「家福SAINT FELICIEN牛起司」疑遭大腸桿菌污染，全球啟動下架作業，台灣家樂福4月29日收到法國總部通知後，立即向食藥署通報，5月1日發布回收警訊。

根據食藥署統計，4月份該產品共有2批、約21.6公斤進口台灣。

董靜馨說，大腸桿菌廣泛存在於人體或動物體的腸管內，透過已受感染的人員或動物糞便傳染到食物或水源當中，目前研判可能是屠宰過程中污染，也可能是人員污染，詳細污染源仍由家樂福公司調查當中。

董靜馨強調，由於家樂福收到總部發出的回收警訊後，已立即自主通報及下架，目前均符合「食品安全衛生管理法」規定，若未通報並自主下架回收，將依食安法第7條規定先要求限期改善，否則開罰新台幣3萬至300萬。

長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，一般來說，大腸桿菌經過高溫就會死亡，但很多起司產品都是即時食物，食用前不會再經過加溫程序，一旦污染李斯特菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等細菌，風險更高。

顏宗海說，民眾若吃到含大腸桿菌的起司，可能出現噁心、嘔吐、肚子痛、拉肚子等急性腸胃炎症狀，敏感族群如幼兒、高齡或有重大疾病患者，嚴重可能釀成敗血症。

他提醒，民眾購買起司產品時，應留意店家的衛生狀況，買回家後務必放冰箱冷藏保存，並且在保存期限內食用完畢，避免吃出問題。