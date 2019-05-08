病床上的畢卡索 醫師助罕病婦重持畫筆彩繪人生

2019-05-08 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



吳淑真（右）感謝亞大醫院神經外科住任林志隆（左）救命之恩，發願要透過畫作感動更多病友。記者趙容萱／攝影 分享 facebook

60歲婦人吳淑真6年前因走路鞋子常掉落，洗澡時腳趾發麻，就醫開刀四次症狀仍未好轉，確診是罹患罕病「脊髓空洞症」，她形容臥床時「人生彷彿只剩天花板」，她堅持創作，奇幻畫風被大學美術科系教授稱讚「有畢卡索風格」」。日前她呼吸困難，無法創作，向亞大醫院神經外科住任林志隆求助，術後宛如重生，她發願出院後要透過畫作感動更多病友，也利用住院期間創作一幅畫，向救命恩人表達誠摯謝意。

吳女士回憶，她六年前她赴骨科檢查認為是脊椎受傷，開刀後卻導致步行困難，轉赴神經外科檢查，判斷是脊椎長瘤造成，擔心開刀後癱瘓，不敢動刀，直到痛得難以忍受，緊急開刀，才確診為罕見疾病「脊髓空洞症」，但術後病情仍未好轉，讓她痛不欲生，「我的世界只剩下臥室到廁所的距離而已」。

吳淑真說，她愛作畫，報病參加新莊社區大學學畫，必須抓樓梯扶手上四樓學畫，僅上了一學期就負荷不了放棄，直到去年1月夢到一個聲音要她振作，醒後重拾起畫筆，開始生命創作。揀拾鄰居丟棄的報章雜誌、蠟筆、彩色筆等，透過各種媒材組合，一年創作80多幅作品，有美術系教授看完作品，稱讚「有如畢卡索風格」的高度評價。

「脊髓空洞症」權威、亞大醫院神經外科住任林志隆說，他是在吳淑真去年底生命創作展結緣，日前吳淑真脊髓積水壓迫胸椎、呼吸困難，向他求助，吳女士術後呼吸恢復順暢，可行走將近100公尺。

林志隆說，患者先前接受多次手術，「神經已像麵線糊在一起」，為了解決問題，歷經8小時開刀時間，終於將逾80條神經逐一剝離，並保留血管，術後隔天患者腿部力量和痛覺恢復，再搭配中醫針灸治療，2週後可拄拐杖行走。