洗腎同時治C肝 彰化醫院首創外展門診

2019-05-08 13:23 中央社 彰化縣8日電



統計10名洗腎患者中約1人患C肝，比率較一般人更高，但患者忙於洗腎常因此忽略積極治療C肝，彰化醫院首創派出醫師、個案管理師到各診所洗腎室服務，患者洗腎同時診治C肝。

衛生福利部彰化醫院指出，約有10%血液透析患者合併C型肝炎，比起約4%一般人有C肝更高，洗腎患者是C肝比率較高族群，為方便洗腎患者治療C肝，彰化醫院開辦「外展門診」，首創派出醫師、個案管理師到各地診所洗腎室服務，讓患者洗腎也能同時看診治療C肝。

彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超今天上午與個管師帶著C肝新藥到二林鎮、溪湖鎮診所複診，其中一名71歲洪姓老翁正在洗腎，楊智超看診後拿C肝口服藥給診所護理師，請老翁當場服1顆，再拿1顆藥給老翁帶回明天服用，洪姓老翁後天再來診所洗腎時，再給藥當場服用，循環這種模式，服用3個月新藥療程。

楊智超表示，彰化縣共31家洗腎院所，其中21家無相關科別醫師治療C肝，考量患者通常1週洗腎3天，常因此忽略C肝治療，為方便患者就診，院長謝文淮指示辦理外展門診，克服行政流程後取得衛福部中央健康保險署同意，將診間拉到各地洗腎室，是彰化縣首創，且免收掛號費及部分負擔。

洪姓老翁說，他洗腎7年，檢測有C肝，但身體沒感覺不舒服，本來沒想積極治療，但彰化醫院這麼有心，都追到洗腎診所為他看診，連藥都不用錢，就自然接受治療，這項服務真貼心；另一名66歲陳姓患者說，很早就知道患有C肝，但洗腎已經很煩，根本不想去治療，如今很高興彰化醫院可在他洗腎時幫他治療C肝。

楊智超說，C肝患者較易轉變為肝硬化或肝癌，口服新藥可阻斷進程，而洗腎合併C肝患者，長期與針頭及血液接觸，更需要治好C肝，保護自己也保護家人及醫護人員。