70歲阿嬤不菸不酒沒吃檳榔 卻因假牙罹患口腔癌

2019-05-08 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣70歲陳姓老婦因為配戴假牙咬合不整，長期磨擦下導致舌頭經常破皮，她卻不以為意，沒想到因此舌頭潰爛，經檢查確診為口腔癌第二期，醫師提醒配戴假牙的民眾，仍須定期返診追蹤假牙狀況，避免不合的假牙致口腔黏膜病變，增加罹癌風險。

抽菸、喝酒、吃檳榔是導致口腔癌三大危險因子，但70歲的陳姓老婦，沒有抽菸、喝酒或吃檳榔的習慣，近兩個月舌頭經常破皮，而且同個部位反覆發作，於日前就診後耳鼻喉科醫師發現患者舌側緣明顯潰爛，進一步切片檢查確診為第二期口腔癌。

南投醫院耳鼻喉頭頸外科醫師吳昭寬說，口腔惡性腫瘤，譬如嘴唇、牙齦、舌頭、上顎等區域，都算口腔癌，其中最好發在兩個部位，一個是舌頭，另一個則是口腔頰黏膜。除了菸、酒及檳榔等三大致癌因子外，蛀牙、歪的智齒、拔牙後殘留的牙根或是不適合的假牙等，都可能因為不斷的刺激、摩擦口腔組織，導致慢性潰瘍，久了出現像是紅斑、白斑、疣狀增生等癌前變化，如果置之不理，就可能會導致口腔癌。

許多長輩配戴假牙後，一戴就是20年，縱使假牙鬆動、不合的情況，也是忍耐續用。牙科主任曾光暉說，年齡的增長會導致牙床可變化，建議應定期至牙科門診回診追蹤牙齒狀況，不只是調整假牙，也要保養剩下的真牙。 且南投縣政府為落實敬老政策，編列預算補助年老長輩的假牙配置，長輩們可多多利用這項福利措施，維持良好的口腔健康。

吳昭寬提醒，民眾應定期安排篩檢，若嘴破超過2周以上沒有癒合，或是口腔內部有白斑、紅斑、硬塊，不明原因出血、頸部淋巴腫大等異常症狀，應盡早至醫院接受醫師診療。