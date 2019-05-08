眼科醫師一語道盡台灣家庭主婦的悲哀

2019-05-08 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



中國醫藥大學附設醫院眼科部醫師林純如今天分享，家庭主婦是眼中風的高危險群，往往細心照料家人而忽略自己的健康，例如台中市一名50歲家庭主婦長年吃剩菜，因為怕漏尿不敢喝水，還把做家事當成運動，有高血壓、高血脂不自知，直到右眼分支視網膜靜脈阻塞造成視力模糊，看不清楚，還以為太勞累，但休息一周仍無改善，經就診發現問題，這名家庭主婦不敢大意，經接受眼部注射治療，並治療高血壓、高血脂，生活上不敢吃剩菜剩飯，開始飲食均衡、運動，三個月後，視力從0.2回升到0.6。

中國醫藥大學附設醫院、台灣諾華公司與由鉅建設─林增連慈善基金會今天舉辦舉辦「媽咪保健一把罩、防治中風樂逍遙」中風預防暨臨床試驗宣導活動，醫師張士三自組樂團帶來弦樂四重奏表演，舞台周邊也有中風科學算命攤、打擊中風九宮格、少吃多動滾滾球及拍照打卡送好禮等輕鬆有趣的互動與遊戲，吸引民眾參與。

中國附醫臨床試驗中心主持人許重義教授說，近年中風患者日漸年輕化，與國人高油、高鹽、高糖等重口味飲食習慣，以及壓力、熬夜、抽菸、酗酒等不良生活習慣脫離不了關係。預防之道除了透過健康飲食、規律運動、控制體重外，充足睡眠、不菸酒、多喝水、少煎炸、多吃天然食物等都是保養腦血管與遠離腦中風的關鍵。