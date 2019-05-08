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政大附中爆群聚感染沒停課 8人染B流

2019-05-08 12:26聯合報 記者翁浩然╱即時報導

政大附中驚傳有B型流感群聚感染，台北市衛生局今天證實，本月3、6日都有接到校方通報，但因7、8日剛好是全校考試，校方與家長代表討論後才決定不停課，最後讓染上B流的學生在家休養，其他學生則照期程考試；校方今也證實，昨晚又確診1名學生，自3日至今已有8名學生確診感染B流。

北市衛生局疾病管制科長歐佳齡指出，政大附中最早於1日出現有學生發燒，於3日確診感染B流，3日又有同班另名學生發燒，快篩後也確診為B流，除最早的2人外，後續在6日也接獲校方通報多名同班學生也感染B流。

不過，歐佳齡也說，流感非法定傳染病如肺結核、登革熱，衛生局無法強制介入要求停課，若一所學校一個班級，一周內發生2人染上流感，依照教育局規範，校方與家長代表可討論是否停課；政大附中這次在6日發現又有學生感染後，當天也召開傳染病防治會議，最後決定不停課，讓確診流感學生先在家休息，之後再返校補考。

政大附中學務主任陳俊佑說，近兩天正好是全校考試，加上發燒學生都隔離在家休養，因此沒有停課，今天陸續有2名學生服完藥在家隔離5天以上後沒有發燒且身體狀況ok，於今天返校進行補考；從3日確診2名學生、6日則有5名學生，而昨天晚上則又確診1人，因此現在共有8名學生感染B流，全都是高二生分布於3個班級。

陳俊佑說，補考也是在別間教室隔離進行，其他6名仍在居家隔離中，尚未返校；明天還會再開一次防治會議，與家長代表討論、評估感染人數持續增加，是否要停課。

停課發燒政大
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