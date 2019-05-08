美容小家電釋鎳離子 小心色素沈澱

2019-05-08 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市消保官今抽測市面上的美容小家電，包括各式導入儀、美顏儀、按摩機，18件商品中有13件不符合電器、電子商品標示基準，已請各縣市協助下架，但18件中有8件會釋出鎳離子，可能致皮膚過敏，但目前卻無法可管，新北消保官呼籲，請衛福部食藥署納管。

消保官王治宇說，13件美容小家電因無商品名稱、型號、無額定電壓及額定頻率、無總額定消耗電功率或額定輸入電流、無製造年份、製造號碼、無商品原產地、無製造或委製商名稱、無進口代理或經銷商名稱，已要求業者自主下架，並行文各縣市主管機關依法處理。

王治宇也說，除了美妝品外，消費者也會選購美容小家電，盼促進保養品吸收，不過美容小家電金屬探頭表面多為金屬電鍍，長期使用可能造成電鍍層磨損，使重金屬成分釋出，18件商品中有8件放在人工汗腋一星期後，檢測出鎳離子。

台灣耳鼻喉頭頸外科專科醫師謝忠佑說，臨床上確實出現民眾使用過後出現皮膚紅腫過敏，有些長期使用確實出現皮膚色素沈澱、過敏，若大量接觸像焊接、金屬工人等，甚至會出全身無力、噁心、嘔吐、影響肝腎功能。