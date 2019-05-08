眼睛也會中風 若忽視恐致失明

2019-05-08 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



眼睛是靈魂之窗，但眼睛血管若發生堵塞，恐出現「眼中風」。圖為示意圖。本報資料照片 分享 facebook

眼睛是靈魂之窗，但眼睛血管若發生堵塞，恐出現「眼中風」。眼科醫師表示，最常見的眼中風為分支視網膜靜脈阻塞，患者會發生視力突然減退的情形，若嚴重阻塞仍不治療，可能併發視網膜新生血管，引起玻璃體出血、視網膜裂孔、甚至視網膜剝離，使視力大幅降低，嚴重時可能喪失視力。

中國附醫眼科部醫師林純如表示，中風一直是國人十大死因之一，據衛福部106年統計資料顯示，中風腦血管疾病為國人十大死因第4位，106年仍居於第4位；而有研究指出若忽視眼球缺血症，患者五年內發生腦中風的機率將高於一般民眾七成。

林純如說，眼睛血管發生堵塞就是俗稱的眼中風，此算眼科中的急症。常見的眼中風為分支視網膜靜脈阻塞，當視網膜靜脈受到鄰近硬化的動脈壓迫，或者血管內部產生血栓，造成血液無法流通，原本負責供應血流的區域就會產生病變，如出現視網膜靜脈擴張扭曲、出血及水腫等情形。

而眼中風易出現在50歲以上成人。林純如說，隨著年紀老化，罹病機率相對高，冬天或早晚溫差大時為好發時期，若本身有高血壓、糖尿病、高血脂等心血管疾病及青光眼患者，或有抽菸及時常熬夜情形，皆為高危險群。

林純如表示，發生眼中風時，患者會突然覺得視力減退，視野變暗或看不到，緊急就醫，讓血管再度通暢非常重要。若錯過黃金治療期，可能併發視網膜裂孔、甚至剝離，嚴重影響視覺。建議民眾保持良好作息，健康飲食及適度運動，每年至眼科做檢查，來避免眼睛出現病變。