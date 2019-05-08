引誘老鼠吃藥 當年環南市場滅鼠加了這一味

2019-05-08 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



鼠輩橫行不僅會造成環境衛生問題，也會造成鼠疫、漢他病毒的傳播，是公共衛生問題，2016年台北環南市場改建啟動滅鼠計畫，當時在市場內放置4000多個黏鼠板、200多個捕鼠籠、鼠藥多管齊下，一個晚上可捕捉將近200隻老鼠，至今仍是都會區鼠害防治的重要案例。

環保署環境衛生及毒物管理處處長蔡玲儀，當時擔任台北市環保局副局長，參與台北市環南市場改建的滅鼠計畫，同時也參與台北車站的鼠害防治。

她表示，區域滅鼠，不是只有某個位置要滅鼠，必須連周邊環境都一起來做聯合防治。當初環南市場改建的滅鼠計畫，周邊的住家、攤商都很擔心場內滅鼠，大量的老鼠會逃竄到鄰近的住家，造成周邊環境髒亂；因此工作人員先把周邊的下水道、水溝孔、地下管線，都用木板封死、圍起來，且每個水溝孔每隔10、20公尺都站一個人，不讓老鼠有任何機會竄出。

蔡玲儀說，當初是與環南市場，以及周邊市場住家都協調好，趁著市場連休進去噴藥，放黏鼠板、捕鼠籠，所有能用的方式都用上了；由於市場裡的老鼠，平時都吃得太好，因此一般的鼠餌不吃，當時工作人員還把鼠餌拿去跟花生醬一起炒香，用重口味引誘老鼠來吃藥，才順利達成滅鼠任務。

蔡玲儀表示，過去也曾經做過台北車站的鼠害防制，台北車站台鐵與高鐵共構，其中有許多美食街的攤商，外面也有很多樹叢，老鼠都會一窩一窩聚集，因此除了美食街必須清乾淨以外，周邊的樹叢也要一併清理，不僅只是室內，室外周邊的環境也要一起做，共同防治才行。