幼童睡覺常抽筋 缺鈣惹禍

2019-05-08 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



10歲就讀小學三年級的小安，近來夜晚睡覺時出現抽筋情形，經家長送醫就診檢查後，發覺是鈣質缺乏，經醫師建議飲食習慣補鈣後，情況已改善。小兒科醫師建議，飲食應均衡，加上適度運動、多曬太陽增加維生素D等，即可增加鈣吸收。

收治該男童的禾馨婦幼診所小兒科醫師陳映庄表示，據研究統計，台灣人從7歲兒童到65歲長者，九成以上‬鈣質都攝取不足；而國健署也建議，民眾飲食中應遵循最佳鈣磷比1.3‭ ‬‭:‬‭ ‬1的攝取量，可以有助於鈣質吸收，但多數人都未曾檢視過飲食中鈣磷比的含量。

陳映庄說，一般來說民眾日常飲食上都是磷攝取夠、鈣攝取不足，但鈣磷攝取比例相差太多，對正值發育孩童和需補鈣的長者，會出現鈣質無法被充分吸收，長期下來會影響發育與骨骼健康；此外，人體中的磷攝取較高且鈣攝取不足或體內的鈣量減少時，為了維持血液中的基本鈣質，就會將骨頭中的鈣質大量抽離出來，而當骨中的鈣質不夠時，骨質就會疏鬆，而出現骨骼、牙齒等鬆動情形。

此外，台灣人普遍對於補鈣食物仍有迷思。陳映庄說，家長會想讓小孩成長，而常熬大骨湯給小孩喝，但大骨湯的鈣質在骨頭，湯的含量其實不高，以此補鈣成效有限。

而鈣質缺乏也會引發抽筋。陳映庄說，當民眾體內鈣離子濃度過低時，神經肌肉接合的興奮值降低，低於正常強度的刺激，即會引發神經肌肉興奮，容易產生異常肌肉收縮引起痙攣，即男童夜晚睡覺時出現的抽筋情形，後經牛奶、起司、豆乾等，飲食補充後，男童狀況已改善。若仍有抽筋情形，可能是腎臟方面疾病，建議進一步檢查。