新一代腎動脈交感神經燒灼術 輕熟女高血壓免吃藥

2019-05-08 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



中醫大新竹附醫心導管室主任陳業鵬（左）表示，胡姓女子（右）是「次發型高血壓」，併有甲狀腺機能亢進、高醛固酮血症以及胡桃鉗症候群，但在次發性問題得到控制後血壓仍高，決定施以「新一代腎動脈交感神經燒灼術」治療。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook

一名37歲胡姓女子8年多來為高血壓所苦，每天需吃6顆降血壓藥控制，平均3至4個月病發得掛急診，後來求診中國醫藥大學新竹附設醫院，心導管室主任陳業鵬透過檢查發現患者是「次發型高血壓」，透過「新一代腎動脈交感神經燒灼術」治療，竟然完全不用再吃藥，原併有高醛固酮血症也恢復正常。

胡姓女子表示，高血壓是從懷孕時造成的，但生產完後血壓並沒有恢復正常，就連生產完躺在床上都沒有動，血壓就高達200 mmHg（毫米汞柱），尤其近幾年狀況越發嚴重，平均3至4個月就會病發，甚至需要掛急診打針。

陳業鵬指出，胡姓女子是「次發型高血壓」(有其他病因導致的高血壓)，併有甲狀腺機能亢進、高醛固酮血症以及胡桃鉗症候群，但在次發性問題得到控制後血壓仍高，決定施以「新一代腎動脈交感神經燒灼術」治療。

「腎動脈交感神經燒灼術」主要是利用特製電燒導管，經由鼠蹊部股動脈進入腎動脈，藉由釋放射頻能量，灼燒直徑大於三釐米的腎動脈分枝及主幹，破壞腎動脈壁交感神經末梢活性，以控制血壓，胡姓女子左右兩邊腎動脈共燒了99個點，手術時間約40分鐘，傷口不大，副作用低。

一般術後可降收縮壓10-20毫米汞柱，隨時間拉長至兩年甚至有降低收縮壓30毫米汞柱的報告，一般能讓高血壓患者血壓較容易控制及減少服用降血壓藥物的顆數，但像胡姓女子術後完全不需服用藥物的情形，相當少見。

胡姓女子表示，高血壓這8年多來，前期其實是無感的，臉不紅也沒有其他不舒服的症狀，一直到後期近4年，血壓超過170 mmHg，後頸椎才會有刺痛感，類似落枕的感覺。