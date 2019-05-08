高鐵端午連假加開105班次 周五零時開放搶票

2019-05-08 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



為疏運旅客，台灣高鐵公司宣布端午連假加開105班次列車。本報資料照片 分享 facebook

端午節假期即將到來，為服務返鄉及出遊旅客的需求，台灣高鐵公司宣布，自6月6日（四）至6月10日（一），期間加開105班次列車，五天提供815班次的旅運服務，5月10日本周五凌晨零時起開放搶票。

高鐵公司表示，6月6日至6月10日共加開105班次列車，南下55班、北上50班，總計五天提供815班次的旅運服務，並維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客可自5月10日凌晨零時起，透過高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購端午節假期疏運期間所需的車票。

高鐵公司提醒，端午節疏運期間人潮眾多，敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車；同時，高鐵公司依據疏運期間旅運需求，於各車次規劃三至五節自由座車廂，持悠遊、一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站搭車，節省排隊等候時間。

高鐵公司說，2019端午節假期疏運期間，規劃277班次列車適用「早鳥優惠」，佔疏運期間總班次逾33%。旅客於搭車日前五至28天購票，就有機會享有早鳥六五折、八折或九折優惠。

此外，高鐵公司提到，端午節疏運期間適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，定期、回數票均照常使用，效期不另展延；但「TGo會員指定車次八五折優惠」、「25人以上團體優惠」及「校外教學優惠」等專案則暫不適用。