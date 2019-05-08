籤難抽、服務時間短 教團籲政府推「公幼2.0」

2019-05-08 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



托育政策催生聯盟舉辦記者會，籲請行政院推動「公幼2.0」，比照非營利幼兒園模式改革公立幼兒園，達成公幼零抽籤，以及收托時間正常化。記者潘乃欣／攝影 分享 facebook

托育政策催生聯盟今天舉辦記者會，表示台灣公幼不但一籤難求，且服務時間短，無法兼顧雙薪家長的工作與育兒。他們籲請行政院推動「公幼2.0」，比照非營利幼兒園模式改革公立幼兒園，達成公幼零抽籤，以及收托時間正常化。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶說，台灣法律規定六歲以下小孩依法不能獨留家裡，幼兒園本應兼顧教育和照顧兩種功能。雙薪家庭已成主流，但公幼服務時間卻只到下午四時，且每年長達三個月的寒暑假，現制公幼為德不卒。教育部應落實教保合一的精神，打造符合現代家庭需求的公幼。

托育政策催生聯盟調查各縣市公立幼兒園經營情形，指出各縣市公幼不提供下午4點後留園服務、寒暑假服務，或不提供寒暑假下午四時後服務的平均占比為三至六成不等。他們表示，台灣有長照2.0，公立幼兒園為何沒有升級版的「公幼2.0」？

針對準公共化私立幼兒園，托育政策催生聯盟說，部分準公共化私幼巧立名目收費、低薪血汗依舊、教保品質堪憂，已讓民眾有感。幼教法第九條規定的「非營利幼兒園」，至今已於全國縣市設置132園，口碑甚佳，反而更是符合當今育兒需求的托育模式。

托育政策催生聯盟表示，「公幼2.0」的收托時間、服務內涵、人員聘用與安排，皆比照非營利幼兒園，並由中央補助地方政府，利用國中小空餘空間開辦。

托育政策催生聯盟說，呼籲總統及下一屆總統體認公幼教育重要性，希望2024年能落實台灣幼兒園公私比七比三、真公共化托育（現制公幼+非營利+公幼2.0）占七成的目標，回應民眾需求，改善台灣少子化困境。

有兩名小孩的王百芳說，她的小孩都念私立幼兒園。她過去三年嘗試過兩次公幼，第一次是小孩三歲要念公幼時，她想抽籤卻被告知說是一般家庭，且才三歲，抽到機率非常低。後來小孩五歲時她又嘗試抽公幼，結果抽到了。

王百芳說，公幼寒暑假或下午四時後會開放課後留園，但不會開滿，公幼老師也無法幫家長想辦法。對她這種無後援的雙薪家庭來說，不連續托育等於不托育。

同樣有兩名小孩的邱宜君則說，她的女兒四歲時抽公幼沒抽到，反而抽到非營利幼兒園。非營利幼兒園的托育時間更適合她的家庭，學費雖然比公幼高，但仍符合收入，價格也透明合理。