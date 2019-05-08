不會死的癌症 這病讓許多人提早離開職場

2019-05-08 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



在「牽手」攝影展中，透過影像比對類風濕性關節炎病患與正常人的手指之差異。圖／類風濕性關節炎之友協會 分享 facebook

連續拿過多次優良教師，在某高職執教的陳小姐備受師生肯定。前幾年卻被類風濕性關節炎擊垮，因為關節腫脹疼痛，體力無法耐受而請病假。另一半為了照顧她而提早退休，所幸她在使用生物製劑後重返職場，投身最愛的教育工作。

台大醫院內科部免疫風濕科主治醫師謝松洲指出，類風濕性關節炎是一種常見的自體免疫疾病，國內約有一、二十萬名病友，好發於30至50歲女性，正是工作或肩負家庭照顧重任的年紀，其中約4.5萬名患者領有重大傷病卡。

謝松洲說，患者長期承受慢性、發炎性滑膜炎，以致軟骨腐蝕、骨頭遭破壞，最後關節扭曲變形，若未及早診斷、治療，約兩、三成將在兩、三年內惡化，難以工作，甚至生活無法自理，造成家庭及社會沈重負擔。「那是一種24小時無間斷的痛，如同不會死的癌症」。類風濕性關節炎之友協會執行長張玲媛說，外人難以體會那種終日痛苦。

目前治療主要是生物製劑合併傳統「免疫調節藥物」。雖然現有治療已有長足進展，但在疾病緩解目標上仍有很大進步空間。謝松洲說，目前僅約四成病人治療後能達到疾病完全緩解。未達疾病緩解的患者，其部分關節仍會反覆出現腫、痛、發炎，因而影響工作與生活。

張玲媛說，有些病友治療後仍無法達到疾病緩解，提早退出職場，「一個在郵局工作的男病人提早退休；還有百貨公司收銀機小姐因手部疼痛、變形，只好辭職」。

謝松洲說，除了療效，部分病患無法耐受傳統藥物副作用，如噁心、極度疲倦、想吐、甚至肝指數異常等，期盼未來能有更多治療藥物的選擇，尤其減少併用傳統藥物，仍可達到理想的療效，以嘉惠更多病友。