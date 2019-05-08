普悠瑪太魯閣站票開賣三天 17列次慘「掛蛋」

2019-05-08 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



考量疏運需求，台鐵局5月2日起，全線普悠瑪號、太魯閣號等新自強號開放站票，乘車當天每列次限量發售120張，新制引發專家及網友批評，質疑目前並非班班客滿，開放站票也非運能不足的關鍵解方。經檢視，周五到周日尖峰時段及跨線列車的確有需求，不過這三天也有17列次「掛蛋」，對此台鐵局回應，政策不會改變，也不會刪減站票提供張數。

台鐵局日前說，開放站票是為疏運需求，新自強號一天有50列次以上往返花東，若所有站票賣出、等同可增加6000旅次；針對部分尖峰時段時，希望能讓「非搭這班不可的民眾」有車可搭。

據內部統計資料可得知，5月3日有26列次順行新自強號，賣超過100張站票的共三列次、超過50張站票13列次，低於10張的則有三列次。銷售狀況佳的時段以返鄉尖峰段為大宗，若剛好是跨線列車有相輔相成效果，另外就是服務提前一天出遊的旅客。

5月4日周六，26列次賣超過100張站票的共三列次、超過50張站票六列次、低於10張的則有六列次，會發現周六除了睡醒出發和吃完中餐出發的時段，其餘站票售票情形沒那麼理想。

至於5月5日周日，在27列次中賣超過100張站票的共五列次、超過50張站票12列次、低於10張的則有六列次，站票以中餐或晚餐後時段賣得不錯，其中車次288彰化到花蓮、車次432樹林到台東，更是售出高達120張和119張站票。

再來觀察這三天逆行列次，5月3日共有26列次新自強號，賣超過100張站票的共二列次、超過50張站票12列次、低於10張有四列次，其中車次283花蓮到斗六、車次285花蓮到員林皆為跨線列車，又是吃完晚餐時段，兩列次都賣超過100張，18點18分從花蓮出發的車次285站票完售。

5月4日共26列次，沒賣超過100張的列次、超過50張有七列次、低於10張的則有五列次。分析站票售出情況掛蛋的原因，車次247花蓮到樹林，因為前面運能已經足夠，替代性高，自然站票需求不高；車次445、447皆是台東到樹林，發車時間晚，甚至到半夜才會到台北，基本上有返鄉、反工需求的民眾已經搭完車，非必要不會買這兩班次。

5月5日27列次中，賣超過100張有一列次、超過50張有九列次、低於10張的則有三列次，只有車次285花蓮到員林，18點18分出發跨線列車，賣出106張站票，觀察賣超過50張列次，出發時段以及抵達時間否太晚，還是民眾考量主因。

對於初步數據顯示反映出來的售票狀況，台鐵局表示跟預期落差不大，以周五至周日來看，的確周六運能需求較少，不過站票當初開放就是為服務趕時間或臨時買不到票旅客，目前政策不會變，也不會增減站票張數。