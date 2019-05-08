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自行車環島 明年底可望增加專用道

2019-05-08 09:43聯合報 記者董俞佳╱即時報導

交通部推動自行車環島，不過，根據現有法規，自行車道至少要二米寬，許多較窄的道路無法設置。公路總局在全台試辦兩條「自行車道標線」計畫，去年底完成；初步統計，自行車用路人有七成五感到滿意。

公路總局預計年底會由運輸研究所提出評估結果，屆時將提報修正草案至交通部，預計最快明年底可完成修法，屆時全台可望畫設更多自行車專用道，提升騎乘安全。

公路總局表示，根據道路交通標誌標線號誌設置規則，自行車專用道至少要有二米寬，不過，現行全台許多道路路幅沒有那麼寬，導致自行車環島路線無法設置自行車專用道的狀況，因此，與運研所合作提出於推廣自行車旅遊的台三線試辦寬1.2公尺的自行車道。

公路總局第一區養護工程處新竹工務段副段長范淑娟表示，新竹關西到橫山路段自去年6月1日至同年12月31日試辦自行車專用道計畫，全長有1.3公里，經向使用者發放問卷，有七成五使用者對於專用道感到滿意。

范淑娟說，雖然過去該路段並未特別發生自行車事故，但是，有了專用道之後，騎乘起來也感覺安全明顯提升。

公路總局交通管理組主任工程司謝敏郎表示，試辦計畫原預計到去年底截止，但因要再多蒐集評估，因此延長試辦期間，預計於今年底至明年中之間會完成，屆時將由運研所進行成效評估，再提出修法建議草案送到交通部，由交通部開會研議討論修法工作。

另因試辦情形良好，公路總局指出，最快明年底可以修法完成，屆時路幅較窄的車道，也將能設置自行車道，讓自行車騎乘愛好者，可以有更多安全的騎乘空間。

交通部公路總局於新竹橫山試辦自行車專用道計畫，初步統計用路人反應良好，預計最快明...
交通部公路總局於新竹橫山試辦自行車專用道計畫，初步統計用路人反應良好，預計最快明年底可以拓展至全台。圖／交通部提供
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自行車環島新竹
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