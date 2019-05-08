每天5小時重度滑手機？怡仁醫院成立高端眼科中心護眼
根據資策會「行動生活使用行為調查報告」指出，超過5成的民眾每天滑手機的時間約2至5小時，近3成民眾是重度使用者，每天花超過5小時滑手機。長時間地使用手機，容易造成眼睛疲勞、出現近視、遠視、散光等視力問題，而且眼睛也會因接收過多的藍光，導致視網膜細胞受損，像是出現黃斑部病變、乾眼症、白內障等。
有鑑於國人眼疾問題日趨嚴重，桃園市怡仁綜合醫院去年開始規畫「高端眼科中心」的建置，經過一年籌備即日啟用，提供更優質的醫療服務鄉親。
怡仁醫院高端眼科中心昨天啟用，院長李典穎、執行副院長謝渙發、總顧問黃俊雄醫師、醫務部主任黃文豪、楊梅區長羅國裕、市議員鄭淑方、周玉琴、立委參選人黃世杰為開幕剪綵，也為南桃園地區醫療服務升級揭開序幕。楊梅區多位里長、發展協會理事長及學校校長、新竹縣驗光師公會理事長林翔等人也出席祝賀。
李典穎表示，怡仁醫院20多年來持續創新蛻變並追求成長，是廣受楊梅鄉親信賴的地區教學醫院，怡仁醫院一直努力以成為病人需求與員工關懷為核心的醫院為目標，因此當怡仁了解到大桃園地區民眾的需求，特別打造高端眼科中心，藉由優化檢查流程、空間動線及就診流程，從需求面至關懷面的完全滿足，為大桃園地區的眼睛醫療照護帶入新的動能。
院方指出，據統計約70%的亞洲人處於「亞健康」狀態，怡仁醫院積極推廣預防醫學的概念，目前除有免費的4癌篩檢服務，未來更期待藉由成立高端眼科中心，推廣眼睛疾病預防觀念，讓鄉親瞭解自己的眼睛健康狀況或孩子眼睛的發育情形，落實守護在地鄉親的初衷。
怡仁綜合醫院民國85年成立，服務楊梅、新屋、觀音、平鎮及新竹湖口等南桃園地區民眾，今設置17科醫療專科，總病床數317床，為地區醫院評鑑優等和教學評鑑合格的醫院，未來隨著醫療大樓擴建將新增至24科，發展成為桃園市具有獨特性國際放射腫瘤醫療服務和國際醫療人才培訓中心，逐步落實「小綜合大專科」的定位。
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