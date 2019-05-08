每天5小時重度滑手機？怡仁醫院成立高端眼科中心護眼

2019-05-08 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



高端眼科中心優化檢查流程、空間動線及就診流程。圖／怡仁醫院提供 分享 facebook

根據資策會「行動生活使用行為調查報告」指出，超過5成的民眾每天滑手機的時間約2至5小時，近3成民眾是重度使用者，每天花超過5小時滑手機。長時間地使用手機，容易造成眼睛疲勞、出現近視、遠視、散光等視力問題，而且眼睛也會因接收過多的藍光，導致視網膜細胞受損，像是出現黃斑部病變、乾眼症、白內障等。

有鑑於國人眼疾問題日趨嚴重，桃園市怡仁綜合醫院去年開始規畫「高端眼科中心」的建置，經過一年籌備即日啟用，提供更優質的醫療服務鄉親。

怡仁醫院高端眼科中心昨天啟用，院長李典穎、執行副院長謝渙發、總顧問黃俊雄醫師、醫務部主任黃文豪、楊梅區長羅國裕、市議員鄭淑方、周玉琴、立委參選人黃世杰為開幕剪綵，也為南桃園地區醫療服務升級揭開序幕。楊梅區多位里長、發展協會理事長及學校校長、新竹縣驗光師公會理事長林翔等人也出席祝賀。

李典穎表示，怡仁醫院20多年來持續創新蛻變並追求成長，是廣受楊梅鄉親信賴的地區教學醫院，怡仁醫院一直努力以成為病人需求與員工關懷為核心的醫院為目標，因此當怡仁了解到大桃園地區民眾的需求，特別打造高端眼科中心，藉由優化檢查流程、空間動線及就診流程，從需求面至關懷面的完全滿足，為大桃園地區的眼睛醫療照護帶入新的動能。

院方指出，據統計約70%的亞洲人處於「亞健康」狀態，怡仁醫院積極推廣預防醫學的概念，目前除有免費的4癌篩檢服務，未來更期待藉由成立高端眼科中心，推廣眼睛疾病預防觀念，讓鄉親瞭解自己的眼睛健康狀況或孩子眼睛的發育情形，落實守護在地鄉親的初衷。