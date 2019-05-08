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大自然是最好解藥！每天親近自然20分鐘壓力會大幅降低

2019-05-08 08:54聯合新聞網 文章提供／遠見

研究證實，一天只要花上20分鐘親近大自然，就能降低所有壓力。圖／ingimage
研究證實，一天只要花上20分鐘親近大自然，就能降低所有壓力。圖／ingimage
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試著回想，你上一次接觸大自然，是什麼時候？也許我們每天在大都市內汲汲營營地打拚、工作，面對的不是上班通勤時的捷運、公車人潮，就是辦公室中充滿壓力的主管嘴臉，你怨懟、心灰意冷，也許在早已麻痺且一成不變的生活中，根本沒有一件事情能讓人快樂。

畢竟在水泥叢林的壓迫中，你我觸目所及盡是杳無生機的晦暗，回到家後也只想癱軟在沙發上，日復一日地逃避壓力──大自然的綠意盎然離你已遠、經過公園也不曾久留、甚至孩提時代的單純更不知去向，但研究專家發現，一天只要花上20分鐘親近大自然，就能降低所有壓力。

一直以來，相信大自然帶來的療癒能力是許多人都知道的事，但我們從未知道真正的科學研究成效、以及花多少時間能達到最佳效益。

戶外生活也許就像是個滋潤劑，在蟲鳴鳥叫和鳥語花香的適切中，它能令人忘卻煩憂。

《ScienceDaily》報導，研究發現，每天至少花20分鐘漫步、或單純靜靜地待在一個有著大自然氛圍的地方，會非常明顯地減緩腦中的壓力賀爾蒙、降低緊張感，而且這影響的成效，其實和醫療上使用的效果差不多，這是「自然藥丸」真正的力量。

所謂的自然藥丸，其實就是接觸大自然的感受。密西根大學副教授瑪麗亨特（Mary Hunter）表示，研究證實，為了獲得降低壓力的最大成效，實際上待在大自然20至30分鐘，腦內的皮質醇會降低，而皮質醇正是腎上腺皮質激素中對付壓力的重要關鍵角色，有舒緩的極佳作用，它分泌的愈少，代表面對的壓力愈低。

事實上，對比市面上各種抗壓的藥物，自然藥丸其實是最低成本的解決方案，由於現代人工作長時間接觸銀幕、各式文件資料，已經愈來愈沒有時間去放鬆職場上的緊張情緒，因此瑪麗亨特設計了一個實驗，來驗證自然對健康的實際幫助。

現代人工作壓力大，找到放鬆心情方式很重要。圖／ingimage
現代人工作壓力大，找到放鬆心情方式很重要。圖／ingimage
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她與研究團隊設計了一個長達2個月的測試實驗，要求所有受測者每週至少要3次待在大自然，且一次要維持10分鐘以上。這3次的時間選擇可以讓受測者自由決定，想要待多久或實際要去什麼樣的自然地點也不予以限制。

而實驗過程中，前後都必須蒐集受測者唾液中的皮質醇數值，每兩週進行一次統計。

為了讓數據不至於有過多外在因素影響所造成的偏查，她規定所有自然活動都必須在白天進行，而且在那段過程中，也不得使用社群媒體、講電話、上網、閱讀、聊天等，有氧運動也必須禁止。

研究團隊強調，唯有在實驗中擁有一定程度的靈活性，才能夠確定大自然療法可以持續的時間，以及最後根據採集的時間、地點變化，量測壓力賀爾蒙的變化狀態和改變。

她說，「這是為了滿足現代人忙碌的生活方式，同時也提供最有意義的結果，因此實驗設計也更為新穎。」

結果，根據的調查發現，只要20分鐘的大自然經驗，體內的皮質醇分泌就會開始降低，這也代表不再有壓力，也不需要皮質醇去對抗它；而若持續20至30分鐘，皮質醇會以極高的速率下降，若持續時間愈長，減壓效益會不斷增加，但效果會變慢。

研究建議，醫療保健業者可以將此調查結果作為經驗法則的證據，也許在開立藥方或處置時，可以給患者一些更鮮明的建議，因為大自然其實是最好的解藥。

瑪麗亨特說，冀望這種實驗方法未來可以成為一種工具，用於評估年齡、性別、季節或體能等影響自然體驗對健康的有效性──下回真的如果覺得工作壓力太大，不妨到公司附近的公園曬曬太陽、體驗一下自然的美好，也許回到工作崗位之後，一切事情都會事半功倍。

（作者／魯皓平 本文出自2019.05.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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