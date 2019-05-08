南迴藍皮火車人氣夯保留呼聲高 鐵路局：不會走入歷史

2019-05-08 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



由屏東枋寮發車到台東的「藍皮火車」，近來人氣超夯，不但作家劉克襄帶隊體驗，連鐵路局長張政源日前也特別率官員南下搭乘，由於鐵路電氣化明年就要完工，藍皮火車一直有保留呼聲，台鐵機務處長宋鴻康表示，經台鐵評估這條路線極具觀光潛力，未來會計畫修復車廂，讓藍皮火車繼續行駛。

目前全台僅存的藍皮火車，是指每天上午10時55分從枋寮出發的平快車，由於車廂沒有冷氣、窗戶還可以打開，沿途各站均停靠，等於南迴沿線的山海風光盡收眼底，因此這條路線一直是鐵道迷的最愛。

作家劉克襄將其形容為「解憂火車」，常有旅行社安排整團去體驗，最近屏東縣政府文化處更直接安排劉克襄帶隊搭乘，這些都讓藍皮人氣再度攀升，據枋寮站長王振懋表示，藍皮火車一般只行駛3節車廂，如果有團客，通常會加到4至5節，近來團體搭乘的次數真的愈來愈多了。

鐵路局長張政源也因風聞「藍皮」的人氣，上月21日特別率相關局處長南下搭乘，據當天隨車搭乘的台鐵機務處長宋鴻康表示，當天搭乘就遇到團體，看得出來這一條路線保留了許多民眾兒時的回憶，還有一些年輕人對窗戶能夠打開，覺得特別新鮮。

鐵路局特別觀察了沿途路線及各車廂的現況，包括廁所、窗戶及車門與月台間的縫隙等，宋鴻康說，經評估，台鐵會先依安全原則整修目前的車廂，同時再挑15節同款車廂進行修復，希望能讓復古火車再現，例如以前台鐵車廂內的茶杯架等，都有機會重現。

從潮州到台東的鐵路電氣化工程，預計109年底完工，過去鐵道迷一直憂心在鐵路電氣化完工後，藍皮火車可能從此走入歷史，作家劉克襄日前南下帶隊體驗時，也呼籲保留這條解憂火車路線。