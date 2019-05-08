今雨勢緩 周四五鋒面再南下影響

2019-05-08 07:19 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



周四將有一波鋒面雲系南下。本報資料照片 分享 facebook 今天天氣相對較穩定，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，鋒面已經逐漸遠離，加上東北風減弱，台灣附近的水氣也減少，不過並不是完全沒水氣和雲系，今天各地雲量還是偏多，要留意有局部短暫陣雨。

他說，今天的氣溫也會小幅回升，預計北部和東部白天高溫可達25到26度，中南部更有機會達28到30度，不過仍要留意早晚偏涼，早出晚歸要添加衣物。

周四將有一波鋒面雲系南下，賴忠瑋說，將再使全台灣天氣轉有雨。目前資料顯示這波鋒面的水氣不算多，主要影響範圍在中部以北和東部，容易有短暫陣雨，南部也將有局部短暫陣雨。這波鋒面主要影響時間將持續到周五，期間各地降雨機率高，外出要留意交通路況，沿海也要留意風浪增強，前往海邊活動要特別注意安全。

他說，周四這波鋒面南下時，也會伴隨東北風的增強和冷空氣，不過目前看起來這波東北風和冷空氣不算特別強，不至於造成溫度明顯下降，不過仍要留意有風的時候還是會稍有涼意。

賴忠瑋說，未來幾天溫度的起伏不算大，但是有風或沒風、有陽光或沒陽光時所帶來的感受卻相當不一樣，稍不留意就很容易著涼感冒。

他說，周六鋒面系逐漸離開台灣，水氣將逐漸減少，降雨緩和，天氣也將慢慢好轉，可以見到陽光。溫度也會因為風向轉為偏南風、台灣附近雲量減少和漸有陽光的關係，而明顯上升，預計各地都將有機會出現30度以上高溫，穩定的天氣則可以至少持續到下周一。不過好天氣就不見得有好空氣，偏南風天氣穩定的情況下，擴散條件不佳，中南部要留意空氣品質容易達到橘色提醒，對敏感族群不健康的等級。