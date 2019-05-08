雙熱帶性低氣壓 吳德榮：是否成颱待觀察

2019-05-08 07:14 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央氣象局昨天下午2時將西北太平洋兩個熱帶擾動，升格為熱帶性低氣壓。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，其結構仍鬆散，未必皆能順利發展成輕度颱風。

他說，昨天20時歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式模擬皆顯示，東側距台灣較遠那一個，較有機率發展，但也都還需一段時間。今晨2時氣象局的路徑潛勢預測圖顯示，兩個熱帶性低氣壓，皆受太平洋高壓南緣的導引，未來24小時，以偏西至西北行進。是否有侵台的機率？可以再觀察！不過，根據歷史記錄，五月颱侵台機率很低，大約只有8%。

他說，今天鋒面減弱，水氣略減少，但各地雲量仍多，山區及東半部有局部短暫陣雨；其他平地則有零星飄雨的機率。氣溫略回升、早晚仍偏涼。北部氣溫約18至24度、中部20至27度、南部21至29度、東部18至26度。

明天、周五鋒面強度增強，水氣增多，各地有陣雨；大氣不穩定，有小範圍雷雨發展的機率，午後的機率略高於其他時段。氣溫逐日小幅回升。