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兩頰黏膜白色網狀條紋 口腔扁平苔蘚上身

2019-05-07 21:28中央社 台南7日電

50歲陳姓女子突然發現兩頰黏膜出現白色網狀條紋，嚇得趕緊就醫，確診是口腔扁平苔蘚，治療後緩解，定期門診追蹤。

奇美醫學中心牙醫部口腔顎面外科醫師邱聖富今天指出，張女沒有菸酒檳榔習慣，且已停經，近2週來發現口腔黏膜變得較敏感且粗糙，照鏡子後才發現兩頰黏膜出現白色網狀條紋。

張女驚嚇之餘趕緊就診，經臨床診斷及切開性切片後確診罹患口腔扁平苔蘚，接受口內膏局部塗抹治療，症狀已緩解，每3個月定期門診追蹤。

邱聖富表示，口腔扁平苔蘚是口腔黏膜的慢性發炎，被認為和T細胞介導的自體免疫疾病相關，好發於女性，男女比約是1比3或1比4，發生比率約是0.5%至2%；扁平苔蘚也會出現在皮膚、生殖器等部位或合併發生。

出現在皮膚的口腔扁平苔蘚較易緩解，但口腔內症狀常長達數年，甚至更長，且較容易復發；口腔內最常出現的位置，依序是頰黏膜、舌頭、牙齦，型態也不盡相同，包括網狀型、斑狀型、萎縮糜爛型、丘疹型、潰瘍型等。

口腔扁平苔蘚的致病因素，可能有遺傳基因、自體免疫疾病、糖尿病、高血壓、血脂異常、肝炎、壓力、焦慮、憂鬱、牙科材料、藥物等，但確切原因不明，病人通常沒有症狀，有些人只會覺得口腔黏膜粗糙或口乾，少數人會因疼痛求診。

邱聖富說，目前世界衛生組織將口腔扁平苔蘚認定是口腔癌前病變，但惡性轉變率低，約是0.2%至0.5%，需定期追蹤。

肝炎牙醫
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