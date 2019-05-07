親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

森林祕境淪「糞便廚餘濃湯」 又因1枚信號彈熱議

SBL／洪志善三分球射垮台啤 富邦3連勝首冠聽牌

口腔白色條紋是什麼？ 醫師：小心有口腔癌機率

2019-05-07 20:33聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

口腔內有白色的條紋，雖然不會痛，但吃到太燙或是太辣的食物就會變的很敏感很不舒服，去藥局買藥來噴或擦之後好幾周還是沒有效，是不是得了是口腔白班或是口腔癌

奇美醫學中心牙醫部口腔顎面外科醫師邱聖富表示，扁平苔蘚是一種口腔黏膜的慢性發炎，並被認為是和T細胞介導的自體免疫疾病相關，好發於女性(男女比約為1比3至4)，發生的比率約為0.5%至2%，而扁平苔蘚也會出現於皮膚、生殖器等部位或是合併發生。

出現於皮膚的病灶較容易得到緩解，但於口腔內症狀常長達數年甚至更長，且較容易復發，口腔內最常出現的位置依次是頰黏膜、舌頭、牙齦。有幾種不同的型態，網狀型、斑狀型、萎縮/糜爛型、丘疹型、潰瘍型、水疱型，韋克漢氏紋(Wickham’s striae)為一常見的臨床特徵。

可能的致病的相關因素包含：遺傳基因、自體免疫疾病、糖尿病、高血壓、血脂異常、肝炎、壓力、焦慮、憂鬱、牙科材料、藥物…等，但直到目前為止仍不知道確切的致病原因，病人通常都是沒有症狀的，有些人會有覺得口腔黏膜粗糙或是口乾的不適感，少部分人會覺得疼痛而來求診。

雖然仍有爭議，目前世界衛生組織把其認定為口腔癌前病變(premalignant disorder)，雖然其惡性轉變率低，文獻回顧約為0.2%至0.5%，但臨床上仍需與其他惡性轉變率轉高的病灶做區分，經臨床醫師診斷後，需定期3~6個月做追蹤，目前較廣為接受的第一線治療用藥為局部塗抹的類固醇藥膏，其他還有一些免疫抑制劑、抗生素等。

邱聖富提醒，當發生上述口腔症狀時請先到有口腔顎面外科或口腔病理科的醫院讓醫師做診斷並治療，切勿自行到藥局買藥塗抹或服用，另外平時應注意加強自身免疫力如:適量的運動、充足的睡眠和均衡的飲食，並戒掉菸、酒、檳榔等不良口腔嗜好，遠離太燙、油炸或辛辣的剌激食物，以期得到更理想的病情控制和症狀改善。

各式口腔扁平苔癬。圖/奇美醫院提供
各式口腔扁平苔癬。圖/奇美醫院提供
分享

醫師口腔癌肝炎
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

懷孕媽媽蛀牙是被胎兒「吸鈣」？ 牙醫師：沒好好刷牙

2019-05-07 20:02

一件塑身衣竟要60萬元 女子被罰直呼划不來

2019-05-07 17:56

僑民限領國保？ 衛福部：他們也是國民

2019-05-06 23:57

晚期肺癌不適用免疫療法 三合一療法突破困境

2019-05-07 21:02

端午首日南下車潮爆最大量 國五早上6時開始塞

2019-05-07 17:19

影／黑寶的故事…要是及時服藥 可以不染愛滋的

2019-05-07 16:52

不是會喘才氣喘！ 分級治療更有效

2019-05-07 16:42

蘇花改明年農曆年前全線通車 將啟動區間測速

2019-05-07 16:16

都是白色圓型小藥丸！老翁腹脹難消 原來吃錯藥

2019-05-07 15:55

阿里山線公車周末導覽服務新上線 提供多元乘車體驗

2019-05-07 15:55

蘇花改通車1年交通違規2萬6千件 用路人3千多萬飛了

2019-05-07 15:53

33歲男月初出紅疹 新北麻疹27例麻疹確診

2019-05-07 15:52

「木曜4超玩」來嘉義 2國民女友坐上檜木小火車

2019-05-07 15:51

氣喘靠運動就能痊癒？這些迷思讓醫師搖頭

2019-05-07 15:50

影╱拍出潮境之美 海底紀錄片及攝影比賽起跑首獎4萬元

2019-05-07 15:46

母親節周末 高公局預估國道交通量估增一成

2019-05-07 15:40

媽媽注意！退保一年內生小孩都能請領生育給付

2019-05-07 15:26

麻疹爆職場群聚8人中標 感染者還到小巨蛋看演唱會

2019-05-07 15:24

避免旅客撲空 觀光局擬每周公布春遊補助額度

2019-05-07 15:19

癱者站立現曙光？中樞神經研究新突破

2019-05-07 15:18

98萬婦女從沒做子宮頸抹片檢查 罹癌風險增3.4倍

2019-05-07 15:17

淡海輕軌第9列車明晨亮相 最快1個月加入營運

2019-05-07 15:16

舊穀倉、老宿舍……決地復活！時髦老屋裡喝咖啡

2019-05-07 14:41

跳脫傳統設計 進化中的城市休閒運動場域

2019-05-07 14:36

中火水汙染改善再被退件修正 中市環保局後天嚴審

2019-05-07 14:35

你借書 政府付費給作家！公共出借權年底試辦

2019-05-07 14:34

藝術家李漢強逛松山慈祐宮──藝術家與虎爺的初相見

2019-05-07 14:34

全台首本愛滋寶寶繪本誕生 盼創零歧視無偏見社會

2019-05-07 14:28

米其林必比登美食 端上環島觀光列車

2019-05-07 14:28

想要自由寬裕生活 五成五女性不想生小孩

2019-05-07 14:28

公共出借權將試辦 預算哪來？立委連署修法

2019-05-07 14:20

圖書館借1本書 學者盼著作人至少拿5成

2019-05-07 14:20

腸病毒新增2例幼兒重症 衛署提醒疫情升溫中

2019-05-07 14:06

血汗營養師大逃亡 王明鉅：醫療團隊與病人家屬都有責

2019-05-07 13:12

回金門奉獻所學24年 李愛玉獲護理人員資深典範獎

2019-05-07 13:03

路竹淨水場通過ISO 14001驗證 高雄園區用水掛保證

2019-05-07 12:45

春遊補助剩餘額度 觀光局擬每週公布一次

2019-05-07 12:29

年輕人也愛古典樂 遠離現代噪音的避風港？

2019-05-07 12:29

日本創意廣告 用剪刀剪出貝多芬快樂頌

2019-05-07 12:12
看更多

熱門文章

快絕跡的紅榜在這翻紅 最潮用語讓古人崩潰

2019-05-07 09:00

每日星座運勢／牡羊與人接觸有好運 展現個人魅力

2019-05-07 00:00

影／猩猩忙躲雨 最後一隻老大厭世表情惹笑網友

2019-05-07 12:50

新店人準備逛起來 京站超過4千坪「森林食光」搶登新店最強美食商場

2019-05-07 13:58

不用吸管用杯蓋 竟消耗更多塑膠？

2019-05-06 23:57

蘇花改明年農曆年前全線通車 將啟動區間測速

2019-05-07 16:16

僑民限領國保？ 衛福部：他們也是國民

2019-05-06 23:57

養貓細菌多？結婚對象要他二選一 「選貓啊！你算什麼」網推爆

2019-05-07 11:40

小熊維尼變身超萌飲料！小7獨家限量「蜜蜂工坊蜂蜜牛奶」

2019-05-07 11:09

氣象局：周五前出門最好備雨具 周末天氣漸好轉

2019-05-07 09:25

樂桃限時特價機票！ 飛日本最低780元起

2019-05-07 14:02

假人頭、假眼珠大亂鬥 Met Gala紅毯今年男星大勝女星

2019-05-07 11:09

獨／出版創作福音 公共出借權年底前國立圖書館試辦

2019-05-07 09:20

【幸福老後】林靜芸醫師／不衰的愛，不老的性福

2019-05-07 06:00

中南部白天降雨趨緩 北台灣整天偏涼

2019-05-07 04:44

子宮肌瘤要開刀？拿子宮更年期提前？婦癌名醫破迷思

2019-05-07 09:55

麻疹爆職場群聚8人中標 感染者還到小巨蛋看演唱會

2019-05-07 15:24

5縣市注意！氣象局發大雨特報

2019-05-07 09:23

憂成「南安小熊」翻版 台灣一葉蘭野生地請保密

2019-05-07 08:18

「木曜4超玩」來嘉義 2國民女友坐上檜木小火車

2019-05-07 15:51

【生活點滴】朱玲／臭豆腐憶往

2019-05-07 06:00

不要把安慰當成說教！「情商高」的人，用3招讓對方感受真正的體諒

2019-05-06 23:32

【生活點滴】劉洪貞／陽台變書房

2019-05-07 06:00

影／黑寶的故事…要是及時服藥 可以不染愛滋的

2019-05-07 16:52

花蓮捕獲稀有巨口鯊 環團：修法禁 漁民：多誤捕

2019-05-06 23:57

血汗營養師大逃亡 王明鉅：醫療團隊與病人家屬都有責

2019-05-07 13:12

古早味「仙女紅茶」全家便利商店就喝得到

2019-05-07 16:35

全家攜農林進軍現煮茶飲市場 推古早味仙女紅茶

2019-05-07 10:59

彭啟明：今白天有涼意 北部高溫21度

2019-05-07 07:40

2019 Met Gala紅毯大亂鬥！男星造型吹起黑、白風

2019-05-07 12:06

母親節吃A5和牛！Beef King和牛吃到飽 用餐加贈「等值餐券」

2019-05-07 12:25

你借書 政府付費給作家！公共出借權年底試辦

2019-05-07 14:34

不只陪伴病人、幫推手術車 AI機器人還能開解護理師！

2019-05-07 11:00

「人氣歌謠三明治」 10日起6天快閃「板橋大遠百」

2019-05-07 16:58

加入一整顆布丁 小7「統一布丁純奶茶」5月8日開賣

2019-05-07 17:08

北部雨不停 一路下到周五

2019-05-06 23:40

回金門奉獻所學24年 李愛玉獲護理人員資深典範獎

2019-05-07 13:03

繼光香香雞洋芋片來了！ 小七獨賣8號起第二件再6折

2019-05-07 13:23

端午首日南下車潮爆最大量 國五早上6時開始塞

2019-05-07 17:19

米其林美食端上環島之星新鮮嗎？台鐵這麼說

2019-05-07 11:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top