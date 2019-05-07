口腔白色條紋是什麼？ 醫師：小心有口腔癌機率

2019-05-07 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



口腔內有白色的條紋，雖然不會痛，但吃到太燙或是太辣的食物就會變的很敏感很不舒服，去藥局買藥來噴或擦之後好幾周還是沒有效，是不是得了是口腔白班或是口腔癌？

奇美醫學中心牙醫部口腔顎面外科醫師邱聖富表示，扁平苔蘚是一種口腔黏膜的慢性發炎，並被認為是和T細胞介導的自體免疫疾病相關，好發於女性(男女比約為1比3至4)，發生的比率約為0.5%至2%，而扁平苔蘚也會出現於皮膚、生殖器等部位或是合併發生。

出現於皮膚的病灶較容易得到緩解，但於口腔內症狀常長達數年甚至更長，且較容易復發，口腔內最常出現的位置依次是頰黏膜、舌頭、牙齦。有幾種不同的型態，網狀型、斑狀型、萎縮/糜爛型、丘疹型、潰瘍型、水疱型，韋克漢氏紋(Wickham’s striae)為一常見的臨床特徵。

可能的致病的相關因素包含：遺傳基因、自體免疫疾病、糖尿病、高血壓、血脂異常、肝炎、壓力、焦慮、憂鬱、牙科材料、藥物…等，但直到目前為止仍不知道確切的致病原因，病人通常都是沒有症狀的，有些人會有覺得口腔黏膜粗糙或是口乾的不適感，少部分人會覺得疼痛而來求診。

雖然仍有爭議，目前世界衛生組織把其認定為口腔癌前病變(premalignant disorder)，雖然其惡性轉變率低，文獻回顧約為0.2%至0.5%，但臨床上仍需與其他惡性轉變率轉高的病灶做區分，經臨床醫師診斷後，需定期3~6個月做追蹤，目前較廣為接受的第一線治療用藥為局部塗抹的類固醇藥膏，其他還有一些免疫抑制劑、抗生素等。