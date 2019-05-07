中市消防員線上指導 國中兒救回休克母親

2019-05-07 20:57 中央社 台中7日電



台中市一名43歲婦人與國中兒子外出返家後突然胸口不適昏倒，119消防員利用線上通路指導兒子做CPR，接著由救護車送醫，這名女子10天後順利走出醫院。

中山醫學大學急診部主任潘志祥今天表示，這名國中兒子看到母親昏倒，立即使用手機撥打119勤務中心，由消防員利用線上通話指導兒子做CPR壓胸，消防局也啟動緊急醫療網，救護車於2分鐘內抵達現場，並使用AED給予電擊兩次後送醫。

潘志祥指出，送醫途中救護人員不間斷壓胸，到院後判斷患者為心室顫動，給予去顫後心率恢復正常，並立即啟動心導管專業團隊，在抵達急診中心不到30分鐘內便將病人送至心導管室並啟動體外心肺復甦（簡稱ECPR）給予幫助，搶救方式多管齊下，加上急診醫護團隊通力合作，才讓病人終於恢復心跳脈搏。

潘志祥表示，一般來說，當患者有心律不整的情形時，若能在60秒內給予電擊去顫，高達90%的人可成功回復正常心跳，隨後每晚1分鐘，活命的希望就減少7%至10%。若在昏迷超過6分鐘後，便可能會導致死亡；即使救活，也可能因腦部缺氧而變成植物人。

潘志祥提醒，若能夠在發生猝死時取得AED，便可以在實施CPR的時候同時進行AED急救，大大縮減了過去等待醫護人員到達才施予電擊去顫的時間差，而愈早進行電擊、則病人搶救成功的機率也越大。短短幾分鐘的時間，片刻的延誤，即可能造成一輩子的遺憾與傷痛。