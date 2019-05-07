懷孕媽媽蛀牙是被胎兒「吸鈣」？ 牙醫師：沒好好刷牙

2019-05-07 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



再過幾天就是母親節，對於不少懷孕中的準媽媽別具意義，牙醫師表示，俗話說「生一個囝仔、落一支嘴齒」，經常遇到孕婦患者因蛀牙、牙周病等問題求診，「明明就是刷牙不夠確實」，卻懷疑是鈣質攝取不足，被腹中寶寶「吸鈣」才掉牙，提醒「口腔衛生不做好，反會危害小寶寶健康」。

高市阮綜合醫院牙科部主任梁錦榮表示，孕婦因體內荷爾蒙變化、害喜吐酸液及飲食習慣改變，嗜吃蛋糕甜食，是牙齒疾病高危險群。梁錦榮強調，媽媽牙齒問題不會因胎兒發育而被「吸走」鈣質，但口腔疾病中的細菌毒素，可能經由血液通過胎盤影響胎兒發育，甚至產生畸形或流產的風險，孕期間應做好口腔衛生習慣。

文心牙醫診所主治醫師侯儀芬說，曾收治一名30歲孕婦患者已懷孕20周，就醫時牙齦腫脹、化膿，刷牙會流血，診斷發現有牙齦炎、齟齒及琺瑯質腐蝕情況，詢問日常生活習慣，得知因身體疲累，睡前常忘記刷牙、沒使用牙線，懷孕前後也沒有固定洗牙。

侯儀芬表示，還有名懷孕已8個月的孕婦，擔心照X光會傷及胎兒，一直未就醫治療蛀牙，拖到牙痛到睡不著才來，已是急性齒髓炎合併牙根尖化膿，再不處理就可能併發敗血症。她說，牙科X光已數位化，輻射劑量比自然環境中的還少，使用的麻醉劑及抗生素、止痛藥等，都對孕婦及胎兒無害，準媽媽不須擔心。