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懷孕媽媽蛀牙是被胎兒「吸鈣」？ 牙醫師：沒好好刷牙

2019-05-07 20:02聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

再過幾天就是母親節，對於不少懷孕中的準媽媽別具意義，牙醫師表示，俗話說「生一個囝仔、落一支嘴齒」，經常遇到孕婦患者因蛀牙、牙周病等問題求診，「明明就是刷牙不夠確實」，卻懷疑是鈣質攝取不足，被腹中寶寶「吸鈣」才掉牙，提醒「口腔衛生不做好，反會危害小寶寶健康」。

高市阮綜合醫院牙科部主任梁錦榮表示，孕婦因體內荷爾蒙變化、害喜吐酸液及飲食習慣改變，嗜吃蛋糕甜食，是牙齒疾病高危險群。梁錦榮強調，媽媽牙齒問題不會因胎兒發育而被「吸走」鈣質，但口腔疾病中的細菌毒素，可能經由血液通過胎盤影響胎兒發育，甚至產生畸形或流產的風險，孕期間應做好口腔衛生習慣。

文心牙醫診所主治醫師侯儀芬說，曾收治一名30歲孕婦患者已懷孕20周，就醫時牙齦腫脹、化膿，刷牙會流血，診斷發現有牙齦炎、齟齒及琺瑯質腐蝕情況，詢問日常生活習慣，得知因身體疲累，睡前常忘記刷牙、沒使用牙線，懷孕前後也沒有固定洗牙。

侯儀芬表示，還有名懷孕已8個月的孕婦，擔心照X光會傷及胎兒，一直未就醫治療蛀牙，拖到牙痛到睡不著才來，已是急性齒髓炎合併牙根尖化膿，再不處理就可能併發敗血症。她說，牙科X光已數位化，輻射劑量比自然環境中的還少，使用的麻醉劑及抗生素、止痛藥等，都對孕婦及胎兒無害，準媽媽不須擔心。

梁錦榮建議，婦女準備懷孕前，可先做一次徹底洗牙，清除牙菌斑減少對牙周的刺激，預防妊娠期牙齦炎。健保也新增「懷孕期間婦女牙結石清除」項目，除了每6個月一次的口腔照護，孕婦還能多享一次牙結石清除，最短間隔為3個月，準媽媽可以多加利用。

一名懷孕20周的孕婦因牙齦腫脹、刷牙流血就醫，卻懷疑是胎兒吸收母體鈣質所致，醫師...
一名懷孕20周的孕婦因牙齦腫脹、刷牙流血就醫，卻懷疑是胎兒吸收母體鈣質所致，醫師澄清「這跟準媽媽牙齒刷不乾淨比較有關！」圖／高市文心診所侯儀芬醫師提供
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孕婦懷孕
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