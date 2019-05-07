肺癌治療面臨瓶頸 3藥齊用新療法助延命

2019-05-07 17:51 中央社 台北7日電



肺癌每年奪走9000條性命，但現行療法卻面臨瓶頸，國際研究發現，若同時使用傳統化療搭配抗血管新生標靶藥和免疫療法，超過1年腫瘤無惡化患者比例增4成，整體死亡風險也降低。

根據衛生福利部統計，肺癌已連續7年高居10大癌症死因之首，每年有超過9000人因此喪命。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長高尚志今天受訪表示，國內肺癌患者多達9成是「非小細胞肺癌」，超過6成患者確診時已是第三、四期的晚期患者，治療上也遇到許多瓶頸，化學治療僅能延長7至11個月的性命，標靶藥物也僅對約5成、有特定基因型患者有效，直到5年多前免疫療法問世，才讓肺癌患者看到一線生機。

很多人都聽過免疫療法，但對於詳細原理卻是一知半解。高尚志解釋，癌組織一旦在體內冒出，長到0.2公分以後就無法繼續生長，因此癌細胞會分泌物質促進血管增生，深入附近的器官、組織吸取養分。

他比喻，癌組織就像在一片荒地上造鎮，必須開拓道路到鄰近的城市，有了道路才能運送物資，當癌組織大到1公分，每天平均會有200萬顆癌細胞掉入血管中，免疫系統雖然會吃掉這些癌細胞，但轉移風險仍大大增加，因此一般發現約0.8公分的可疑腫瘤就會建議切除，避免它繼續長大。

不過，若無法早期發現癌組織，癌細胞表面的PD-L1蛋白質會和免疫T細胞表面的PD-1蛋白質結合，讓免疫系統誤以為癌細胞是朋友，便不再攻擊癌細胞。

高尚志說，免疫療法正是利用這一點，打斷癌細胞和免疫細胞的「友誼之手」，喚醒免疫細胞重新攻打癌細胞，有部分患者即便不再用藥，免疫系統仍會持續發生抗癌作用。

可惜的是，免疫療法並非人人有效，高尚志指出，根據研究，肺癌患者中只有2到3成對免疫療法有反應，因此各國開始尋找免疫療法的「搭檔」，希望透過組合式療法增加療效。

台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀表示，根據近2年國際醫學年會最新研究顯示，晚期肺癌患者同時使用化療藥物、抗血管新生標靶藥物和免疫療法等3種藥物的組合式療法，可將反應率提升至6成，超過1年腫瘤無惡化患者比例增加4成，整體死亡風險降低2成。

黃俊耀說，在晚期非小細胞肺癌的患者中，呼吸及神經系統、腎上腺、骨頭、肝臟是最常見的轉移部位，但轉移到肝臟的患者存活率卻最差，經常在確診時就剩不到3個月壽命，而且再轉移的比例相當高，但上述3種藥物的組合療法卻能將肝轉移患者的死亡率降低4到5成，令醫界振奮。

他解釋，抗癌就像作戰，但過去治療上經常讓各種療法「單打獨鬥」，組合式療法就像一次準備好所有最好的武器，由化療藥物擔任炸彈炸毀癌組織，抗血管新生標靶藥阻斷癌細胞的後勤補給，最後由免疫療法活化免疫細胞和癌細胞作戰，有助全面提升整體戰鬥力，增加勝算。

黃俊耀說，使用這種組合式療法每月得花費新台幣約15萬元，所費不貲，盼健保署未來放寬免疫療法規定，研擬以部分負擔等方式，讓患者在使用免疫療法時，也能同時使用化療及標靶藥物，增加患者存活機會。