新北：麻疹病例續增 監測期接觸者逾千人

2019-05-07 17:49 中央社 新北7日電



新北市衛生局今天表示，國內麻疹感染個案持續增加，新北市截至6日已累計27例麻疹確診個案，目前仍於監測期接觸者尚有1011人，市府將每天健康關懷至5月23日止。

衛生局表示，依據疫情監測，新北市今年共累計27例麻疹個案，其中8例為境外移入個案，感染地為菲律賓3例、泰國3例、越南1例及香港1例。目前仍於監測期接觸者尚有1011人，將健康關懷至23日止。

另外，新北市今年累計3例德國麻疹確診個案，皆為境外移入，感染地分別為日本、泰國及中國大陸，監測期接觸者195人，將健康關懷至26日。

衛生局指出，近期國際間麻疹疫情持續，疾管署已將鄰近國家及歐美部分國家包括中國大陸、印尼、菲律賓、泰國、越南、日本、法國及巴西列為旅遊疫情建議第一級注意。

衛生局表示，由於東南亞、大陸、日本、美國等麻疹疫情仍持續流行，民眾如赴流行疫區前可先至旅遊醫學門診完成疫苗接種評估，另出入醫院或人潮密集公共場所等，應戴口罩以降低被感染的風險。曾與確診個案接觸的民眾，請留意自身健康18至21天，如有發燒、紅疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽等疑似症狀，務必戴上口罩儘速就醫，並告知醫師相關接觸史。