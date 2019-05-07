端午首日南下車潮爆最大量 國五早上6時開始塞

2019-05-07 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今年端午節連假為6月7日至6月9日共3天，交通部高速公路局今天表示，端午節連假若天氣良好，預期國5及西部國道北部路段將出現壅塞，預期南下車潮最大量落在連假第一天，北返最大量落在連假第三天，連假第三天則是雙向交通量最大，將有120萬車公里，是平日1.5倍。

高公局說，連假首日上午7時至中午國一楊梅至新竹系統、上午8時至中午國三土城到關西將有大範圍壅塞，下午才會紓解。北返第三天，國一西螺至埔鹽、台中都會區及苗栗路段，國三霧峰系統至霧峰、風景區路段，將從下午兩點一路塞到晚上八九點。

外界關心的國五路況，高公局預估假期首日六時開始就會壅塞，但七時實施高乘載管制，壅塞路段及時段將能紓解，但下午取消高乘載管制後，國五南下將會出現長時間壅塞。連假第三天，坪林到頭城更會塞到晚上。

高公局表示，6月7日至6月9日國道採單一費率；另外也會實施路段差別費率，國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費；每日凌晨0至5時國道全線暫停收費。

入口高乘載管制部分，6月7日及8日上午7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道南向入口匝道高乘載管制。6月8日及9日下午2至晚上9時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

另外，6月7日全天封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口匝道。6月8日全天封閉國1埔鹽系統南向入口、國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道。6月9日全天封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道。

連假期間，現有開放路肩措施照常實施，還會每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。另視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控。

重點交流道採嚴格匝道儀控管制，包括國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口。