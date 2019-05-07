腸病毒疫情升溫 男嬰出生5天感染重症

2019-05-07 17:15 中央社 台北7日電



疾管署今天公布，國內新增2例腸病毒感染併發重症，分別為北部1歲女童及中部新生男嬰。其中男嬰出生後5天就染病，有腦膜炎、心肌炎症狀，為今年年紀最小重症個案。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報時表示，監測資料顯示，國內第18週（4月28日至5月4日）健保腸病毒門急診就診計7183人次，較上週增加12.7%。各區就診人次均呈上升，其中花東地區上升幅度較其他地區為高，且近3週都檢出腸病毒71型輕症個案。

另新增2名腸病毒重症個案，疾管署防疫醫師黃婉婷表示，一名北部1歲3個月女童3月初因嘔吐、持續抽筋就醫，後續有呼吸衰竭、意識改變，檢驗審查為腸病毒D68型感染合併嚴重呼吸道感染，且有疑似腦炎。

還有一名個案是中部新生男嬰，黃婉婷說，男嬰出生後5天因發燒就醫收治住院，診斷為新生兒腸病毒，後續有疑似腦膜炎、心肌炎、血小板低下敗血症症狀，檢驗審查為克沙奇B5型感染重症，成今年年紀最小的個案。所幸2名孩童在住院一週後都順利康復出院。

今年累計8例腸病毒併發重症病例，分別感染腸病毒71型4例、腸病毒D68型2例、克沙奇A10型及克沙奇B5型各1例。近4週社區腸病毒以克沙奇A型為多。