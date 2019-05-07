不是會喘才氣喘！ 分級治療更有效

2019-05-07 16:42 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「不只是會喘才是氣喘，久咳不癒也須注意！」5月7日為世界氣喘日，台中榮總重症醫學部加護病房主任傅彬貴提醒民眾，如果發現有胸悶、久咳、呼吸困難等現象，不要誤以為是感冒而輕忽，需及早就醫治療，醫生可針對不同症狀進行分級治療，民眾不用再害怕會有服用大量類固醇的情況，進而改善生活品質。

傅彬貴指出，台灣成人的氣喘好發率是11.9%，意即每10個成人就會有1個是氣喘病患，而氣喘表現出來的症狀不只是大家印象中的急劇呼吸困難，平常遇到過敏原（髒空氣、廚房油煙等）會有久咳、胸悶的情況也是氣喘的症狀，大家需要提早就醫，並且一定要聽醫生的話，定期服藥、回診追蹤。

羅東博愛醫院副院長邱國欽則提到，以往民眾會擔心服用氣喘治療的類固醇藥，會產生許多困擾的副作用，但其實氣喘可以透過吸入式的類固醇進行治療，而且劑量只有一般口服的1/50到1/100，可以降低身體負擔。

現場也請到「嚴重型氣喘」病患余小姐現身說法。她表示，在SARS過後她曾有久咳不停1個月的情況，原本以為只是感冒，直到後來在工作時因呼吸困難而暈倒，發現是氣喘才驚覺事情的嚴重性。於是便乖乖聽從醫生的指示定期服藥，10幾年下來，從以前每2-3個月就要住院，現在只需定時回診追蹤。

「要乖乖聽醫生的話！」因此她也呼籲，如果有氣喘，在有過敏原的地方需要戴口罩防止氣喘誘發。另外，氣喘患者在接受療程時不要擅自停藥，或服用不知名偏方，以免情況更加惡化；且要固定回診讓醫生評估病情，根據發作程度不同調整用藥。

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