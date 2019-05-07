麻疹個案趴趴走 盧廣仲演唱會國賓戲院都中鏢

2019-05-07 16:03 中央社 台北7日電



疾管署今天公布，新增10例麻疹個案，其中8人為2起職場群聚。個案們在可傳染期有公共場所活動史，包含歌手盧廣仲演唱會、夜訪野柳活動，還有人去國賓電影院、台南阿憨鹹粥。

衛生福利部疾病管制署下午在疫情週報宣布，國內新增10例國內感染麻疹病例，均居住在北部，其中8人分屬2起職場群聚，包含6人在某科技公司上班、2人在台北某酒館工作。

疾管署副署長莊人祥表示，科技公司群聚的指標個案在4月24日發病、5月1日出疹、5月4日研判為麻疹。結果衛生單位進一步調查發現，該公司還有5名個案都曾在4月27日至5月2日陸續發病、出疹，但有些個案沒就醫、自行服藥，有人是有就醫但沒被診斷出來，直到今天才確診。

莊人祥說，某科技公司群聚共有6人確診，潛伏期間均無出國史，研判是被同一個感染源傳染，但還待釐清。

另一起職場群聚是北部小酒館，共2人染病。因工作地點常接觸外國人，不排除可能是被症狀不明顯人士感染。

非職場群聚的另2名個案分別為9個月大女嬰及30多歲女性，陸續於4月28日至5月1日發病、出疹，經檢驗確診。

疾管署公布這些個案在可傳染期間的公共場所活動史，除公車、捷運外，還有許多人潮擁擠處，包含有人搭乘「野柳石光夜訪女王」活動接駁車參加活動、有人去西門國賓戲院看電影、有人到過萬華區西門町小酒館、還有人參加4月26日盧廣仲的小巨蛋演唱會、去過西門錢櫃、還有許多知名的台南小吃店。

因小巨蛋演唱會、電影院都是密閉空間，疾管署防疫醫師黃婉婷表示，麻疹感染力很強，病毒可在空氣中停留2小時，只要經過、身體沒有抗體就可能被傳染。若曾去過這些麻疹個案去過的公共場所，就要特別小心注意身體狀況。

莊人祥表示，有相關接觸史的民眾應自主健康管理18天，若有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

今年截至目前國內累計89例，59例為國內感染（其中42例為接觸者），30例為境外移入病例（其中26例為本國籍民眾），感染國家為泰國9例，越南8例、菲律賓6例、中國大陸2例、日本、印尼、緬甸、香港及韓國各1例；出國目的以旅遊18例最多，其次為商務7例及探親5例。