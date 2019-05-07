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阿里山線公車周末導覽服務新上線 提供多元乘車體驗

2019-05-07 15:55聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣公車處與阿里山國家風景區管理處合作，即日起推出阿里山線公車，每週六固定班次，實施專人車上導覽服務，提供旅客更多元乘車體驗，首周母親節前一天周末上線服務，歡迎乘客多加搭乘。

公車處說， 鑒於阿里山是國際知名的台灣觀光景點，鐵路、森林、雲海、日出及晚霞等奇景遠近馳名，更有獨特的鄒族原鄉文化，特別試辦阿里山線公車車上導覽服務，由導覽人員為乘客介紹阿里山豐富的自然生態景觀與人文資源，增加其旅遊的深度與廣度。

定於每周六嘉義-阿里山線，去程上午9點25分班次（經奮起湖），固定實施車上導覽服務，預計先行試辦至6月底，再依乘客反應檢討調整，歡迎民眾多加搭乘利用。

嘉義縣公車是目前行駛於阿里山森林遊樂區各地區最方便的大眾運輸工具，但因班次和行駛地點有限，遊客宜事先確定班次和時間，優點是票價便宜。

在阿里山旅行，公路方面，除了私人轎車、遊覽車和少數國光班次外，遊客還能以租車、招攬計程車上山，此外，還能靠嘉義縣公車，來回行駛於嘉義市至阿里山森林遊樂區、奮起湖、達邦和瑞里等地。鐵路方面，可搭乘森鐵小火車至奮起湖站再利用其他交通工具上阿里山（奮起湖-阿里山停駛中）。

嘉義縣公車處與阿里山國家風景區管理處合作，即日起推出阿里山線公車，每週六固定班次...
嘉義縣公車處與阿里山國家風景區管理處合作，即日起推出阿里山線公車，每週六固定班次，實施專人車上導覽服務，提供旅客更多元乘車體驗。圖／縣府提供
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阿里山公車森林遊樂區
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