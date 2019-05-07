都是白色圓型小藥丸！老翁腹脹難消 原來吃錯藥

2019-05-07 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



國內長者平均每天吃下7.3顆藥，但許多藥丸外型相似，曾有長者誤將外觀同樣白色、圓圓的攝護腺藥，當成腸胃藥食用。陽明大學醫學系副教授、台北榮總家醫科醫師陳育群發明一款手機藥物影像辨識系統「AIGIA愛家小藥師」，居家醫師只要用手機照相，即可自動辨別手上是什麼藥。

根據調查，台灣65歲以上失能、且需要長期照護的高齡長者約有50萬人，大多患有多重慢性疾病，常常需要把多種藥物拆開放入藥盒方便服用。但藥丸尺寸既小、顏色又都類似，藥名容易混淆，高達一半以上長者有用藥錯誤問題而不自知。

陳育群說他多年居家訪視，發現病患常因吃錯藥而反覆就醫。日前他才發現一名臥床長者總覺得腹脹難消，家屬反覆到門診拿藥吃都沒效。後來才發現，消脹氣藥跟攝護腺藥都是圓形白色藥丸，外觀幾乎長得一模一樣，導致他長期把攝護腺藥錯當作消脹氣藥三餐服用，而原本需要三餐服用消脹氣藥物一天只吃一顆，難怪無論怎麼調藥效果都不好。

陳育群表示，台灣健保給付藥物將近1萬8025多種，藥丸不僅尺寸小顏色類似學名藥相似容易混淆，有時候就連醫師、藥師也無法從外觀分辨藥物種類，加上病患家屬多處就醫，有醫院開的、診所開的，可能還有自己存放的，都造成嚴重用藥問題，讓治療大打折扣。

為了解決台灣民眾用藥問題，陳育群花了3年時間研發手機藥物影像辨識系統。他將該系統開發為手機APP「AIGIA愛家小藥師」，手機須配合裝上拍攝藥物的MedBox，在拍照、雲端計算，對藥物外觀進行智慧比對，得出藥物成分、適應症、用法、特徵、特殊警語等，還內建多語環境，可顯示英語、印尼語、越南語及馬來語等，幫助看護使用。

陳育群說，目前AIGIA愛家小藥師雲端資料庫已經內建1萬8025種健保藥物資訊、8000多張藥物影像，可正確辨認400種居家醫療常用藥物，去年也獲得台灣專利。經實測，系統可讓居家醫師、護理師等辨識出90％的居家用藥，正確用藥率高達95%。