蘇花改通車1年交通違規2萬6千件 用路人3千多萬飛了

2019-05-07 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



蘇花改蘇澳到東澳路段限速60公里，通車1年多，宜蘭縣警察局統計，交通違規案件超過2萬6千件，其中，絕大多數是超速，違規超速案件高達2萬5千件，警方取締開單，如果以每件最低開罰1200元計算，被罰的用路人3千多萬元飛了，荷包大縮水。

宜蘭縣警察局指出，蘇花改蘇澳到南澳路段去年2月5日通車，交通便捷，為維護安全，警方取締違規，經統計，通車1年，取締的違規案件總數超過2萬6千件，包括超速2萬5076件、機車誤闖1167件、超載18件。

警方表示，蘇花改時速限制60公里，絕大多數違規都是超速，超速最嚴重，時速達120公里，被開單裁罰，超速路段以東澳隧道內最多，東澳隧道在北南兩端都各設1支測速照相桿，取締件數約2萬3800件。

蘇花改蘇澳到東澳路段1年違規超速超過2萬5千件，如果以最低每件開罰1200元計算，總罰金超過3千萬元。

警方分析，超速原因包括用路人守法習慣外，有部分是因這路段是剛通車，對新路況不熟等，第1年違規案件多，但違規案件會隨著用路人習慣車速、路況熟悉、加強宣導等而逐漸減少。