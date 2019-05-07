33歲男月初出紅疹 新北麻疹27例麻疹確診

2019-05-07 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



台灣麻疹疫情持續升溫，今年截至本月6日止，新北市已累計27例麻疹個案確診，目前仍有1011名接觸者還在監測期。新北市衛生局表示，第27例為33歲男性，4月29日發病後、本月1日出疹，已過可傳染期，潛伏期間無國外旅遊史，研判為本土病例，感染源待釐清，目前全案有2名接觸者，皆未出現疑似症狀，將持續健康監測至23日。

衛生局表示，確診個案中有8例為境外移入個案，感染地為菲律賓3例、泰國3例、越南1例及香港1例，自流行區返國或曾與確診個案接觸者，請自返國日或接觸日起留意自身健康18至21天，如出現發燒、紅疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽症狀，請立即戴口罩並通知衛生單位。另外，新北市今年也累計3例德國麻疹確診個案，皆為境外移入，感染地分別為日本、泰國及中國大陸。

衛生局指出，疾管署已將鄰近國家及歐美部份國家列為旅遊疫情建議第一級注意，包括中國、印尼、菲律賓、泰國、越南、日本、法國及巴西等，自流行地區返國或曾與確診個案接觸的民眾，請自返國日或接觸日起留意自身健康18至21天，並落實戴口罩、勤洗手等個人衛生防護，同時避免出入通風不良場所。