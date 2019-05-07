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「木曜4超玩」來嘉義 2國民女友坐上檜木小火車

2019-05-07 15:51聯合報 記者李承穎╱即時報導

網路節目「木曜4超玩」的主持人溫妮、泱泱今天來嘉義市拍攝Vlog，搭上嘉義市「世界唯一」的檜木車廂小火車，2人看到火車復古造型和車廂內濃濃檜木香氣，驚豔不已，直呼是網美必拍打卡景點，「喜歡穿搭的朋友，非常值得來玩」。

溫妮、泱泱今天受邀到嘉義市體驗春遊行程，首站就搭乘嘉義至北門阿里山鐵路檜木車廂小火車，這台小火車仿照1925年的日本皇家貴賓車廂打造，兩位「國民女友」到來，吸引現場民眾團團圍繞搶拍照片，展現超高人氣。

2人走出北門驛車站後，不用走幾步就能抵達「沉睡森林」。原本雜亂無章的空地，近年被打造為夢幻療育的人氣景點，溫妮、泱泱在小小森林公園裡，尋找北極熊、小狐狸、企鵝、大象等可愛動物造型裝置。

嘉義市府指出，想知道溫妮、泱泱來嘉義市春遊，除了搭乘全世界唯一檜木車廂小火車、走訪「沉睡森林」以外，還去了哪些不能錯過的景點？請鎖定「木曜4超玩」《溫妮泱泱Vlog》單元，影片將於6月6日首播、6月7日上傳。

市府表示，嘉義市春遊專案特別推出免費搭乘檜木車廂小火車，時間自5月1日起至6月30日止。凡於活動期間來到嘉義市春遊的旅客，自由行旅客上活動網頁登錄住宿發票資料，即可免費獲得檜木車廂小火車乘車券，團體旅客須於搭車日前3天預約搭乘。

市府說明，春遊專案目前共有58家旅宿業者參加，旅客憑住宿發票及市區消費滿666元發票證明，還可參加百萬汽車、五星級總統套房抽獎。詳洽052252272，或上市府官網查詢。

「木曜4超玩」的主持人溫尼、泱泱今天來嘉義市拍攝Vlog，搭上嘉義市的檜木車廂小...
「木曜4超玩」的主持人溫尼、泱泱今天來嘉義市拍攝Vlog，搭上嘉義市的檜木車廂小火車。記者李承穎／攝影
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「木曜4超玩」的主持人溫尼、泱泱今天來嘉義市拍攝Vlog，搭上嘉義市的檜木車廂小...
「木曜4超玩」的主持人溫尼、泱泱今天來嘉義市拍攝Vlog，搭上嘉義市的檜木車廂小火車。記者李承穎／攝影
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「木曜4超玩」的主持人溫尼、泱泱今天來嘉義市拍攝Vlog，搭上嘉義市的檜木車廂小...
「木曜4超玩」的主持人溫尼、泱泱今天來嘉義市拍攝Vlog，搭上嘉義市的檜木車廂小火車。記者李承穎／攝影
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北門北極熊阿里山
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