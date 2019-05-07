氣喘靠運動就能痊癒？這些迷思讓醫師搖頭

2019-05-07 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



許多民眾常將氣喘與感冒混淆，延誤就醫時間，其實健保資料庫統計，成人氣喘盛行率為11.9％，但國人對成人氣喘認知低，還有患者以為靠運動跟休息，氣喘就會好。醫師呼籲千萬別輕忽氣喘，立即就醫才能夠掌握病情。

根據國內一份問卷調查顯示，有20%的氣喘病患認為沒有喘的症狀就代表沒有氣喘、18%的氣喘病患認為氣喘只靠運動和休息就會好、34%的氣喘病患認為氣喘病是可以根治的疾病。從調查結果中發現，雖然有九成以上的患者瞭解，嚴重氣喘恐會致命，但卻有二成四的患者，會自行到藥局買藥控制，即使根本沒有確診過。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、高雄長庚醫院副院長林孟志表示，多數的氣喘患者因症狀輕微而忽視就醫，往往等到急性發作時才驚覺其嚴重性，不但工作表現大受影響，連生活品質都難以維持。

台中榮民總醫院重症醫學部呼吸加護病房主任傅彬貴說，喘控制和糖尿病血糖控制一樣，都需要提升患者的健康識能，醫師與病患要能進行有效的溝通，甚至個管師或衛教師要提供病患追蹤管理及諮詢的服務。

傅彬貴說，氣喘的控制最有效的方法是使用類固醇，但是類固醇在台灣幾乎已被汙名化，高達五成氣喘病患擔心長期使用類固醇，會出現併發症。

他強調，類固醇有兩大類，一種叫做全身性類固醇，例如口服或施打型，這對全身的免疫力的影響以及副作用都比較高，不建議長期使用。相對的，吸入型類固醇經過許多大型的臨床試驗，在劑量上都是在人體可接受的安全範圍內，對全身性的影響也較小，是幫助患者有效控制氣喘得到適當治療最重要的藥物。

有些氣喘病患將急救緩解藥物當作「救命仙丹」，但它只能短時間舒緩過敏性氣管收縮，無法治療氣管發炎，且急救緩解藥物若頻繁使用，效果也會逐漸降低，可能導致日後氣喘反覆發作，對肺功能傷害加劇。