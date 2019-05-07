影╱拍出潮境之美 海底紀錄片及攝影比賽起跑首獎4萬元

2019-05-07 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



由基隆市政府舉辦的「潮境海灣節」今年已邁入第二年，延續去年系列活動熱潮，今年將推出更高質感的五大「潮」活動，並與海科館攜手規畫海底影像紀錄片徵選、水下攝影比賽，首獎最高有4萬元，即日起開放報名至6月30日。

市府產業發展處副處長鄭永陽及海科館長陳素芬今天在記者會中指出，望海巷潮境海灣資源保育區今年即將屆滿3年，日前在行政院副院長陳其邁與市長林右昌下水之後，也親自見證了3年來的保育成果，透過「海底影像紀錄片徵選比賽」，希望呈現出保育區成立前後，潮境海灣前世今生的人文變化；透過「影像海灣ImageBay水下攝影比賽」，則希望紀錄海洋生態和環境的真實面貌，深度且廣泛地讓民眾看見潮境海灣的生態多樣性。

今年「潮境海灣節」將推出更高質感的「潮海洋」、「潮音樂」「潮美食」、「潮生態」與「潮漁村」五大「潮」活動，首先開跑的「潮生態」海底影像紀錄片徵選與影像海灣ImageBay水下攝影比賽，自即日起開放報名至6月30日，預計在8月1日舉辦頒獎典禮，得獎作品將在東岸商場二樓展出。