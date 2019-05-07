母親節周末 高公局預估國道交通量估增一成

2019-05-07 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



母親節將至，交通部高速公路局預估5月11、12日周休二日，國道交通量將比平常周休二日增加8至10％，將視交通狀況啟動匝道儀控管制及機動開放路肩措施因應；國道5號則維持周日下午3時至晚上8時北向宜蘭路段高乘載管制及大客車優先通行等措施。

高公局建議周六南下的用路人利用下午出發，周日北上的用路人提早至上午出發，並利用「高速公路1968」App或網站事先查詢路況，當國道壅塞時改駛替代道路，避免塞在國道車陣中。

另據中央氣象局預報，母親節假期適逢梅雨季節，天氣較不穩定，各地有陣雨或雷雨機率增加，提醒民眾若行駛國道途中遇大雨，應特別小心駕駛、保持足夠行車安全間距，並避免任意變換車道。

高公局說，為歡慶溫馨母親節，國道服務區備有好康禮品贈送，只要當日與母親拍照打卡上傳就送康乃馨或「康乃馨豬樂條」。