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麻疹爆職場群聚8人中標 感染者還到小巨蛋看演唱會

2019-05-07 15:24聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

國內麻疹燒不停，疾管署今公布，上周新增10例國內感染麻疹病例，其中2名是日前公布國內感染個案接觸者，其餘8人分屬2起職場群聚，職場群聚分別為某科技公司6人確診、北部某酒館2人確診，感染源皆仍待釐清。今年截至目前國內已累計89例，疾管署研判，疫情尚未嚴重至社區感染階段，未知感染源個案仍是被境外個案感染。

疾管署副署長莊人祥表示，科技公司群聚疑似指標個案於4月24日發病、5月1日出疹，5月4日確診麻疹，該個案的5名職場接觸者陸續在4月27日至5月2日發病、出疹、確診。由於發病時間相近，研判屬同一起群聚。6名個案確診前、於可傳染期間多有活動史，包含至野柳風景區旅遊、西門町國賓電影院，或至小巨蛋看盧廣仲演唱會及台南市著名觀光景點。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，麻疹傳染力強，小巨蛋、西門町國賓電影院、捷運車廂等確實屬於半密閉空間，傳染風險較高，尤其個案行徑過的路段、2小時內都可能殘留麻疹病毒，提醒曾出沒相關場所的民眾，應主動聯繫衛生單位，若已有麻疹類似症狀，也應先聯繫衛生單位，切勿自行就醫，以免造成第二波傳播可能性。

另外，北部某酒館群聚事件兩個案皆為30多歲男性，近期均無出國史，2人陸續於4月15日至5月1日發病、出疹，經檢驗確診。由於兩名個案工作地點經常接觸外國客人，不排除可能因工作時接觸症狀不明顯人士感染。可傳染期間也多次出沒北市餐廳、樂華夜市及便利商店。

另2名個案分別為9個月大女嬰及30多歲女性，陸續於4月28日至5月1日發病、出疹，經檢驗確診。其中9個月大女嬰為疾管署4月23日公布北部20多歲女性散發個案急診就醫接觸者；30多歲女性為4月30日公布北部11個月大女嬰散發個案家庭接觸者。

莊人祥提醒，由於個案可傳染期間有大眾交通運輸或公共場所活動史（https://www.cdc.gov.tw/File/Get/2sDVKBV0izWldDFs__qT8A），提醒曾出入相關場所民眾，請自主健康管理18天；如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

今年截至目前國內累計89例，59例為國內感染，其中42例為接觸者；30例為境外移入病例，感染國家為泰國9例，越南8例、菲律賓6例、中國大陸2例、日本、印尼、緬甸、香港及韓國各1例。截至前累計15起群聚，目前有1827人正受監測中，最晚需到5月24日才會結束監測。

疾管署今日公佈的麻疹個案於可傳染期間曾至小巨蛋看盧廣仲演唱會，個案行徑過的路段、...
疾管署今日公佈的麻疹個案於可傳染期間曾至小巨蛋看盧廣仲演唱會，個案行徑過的路段、2小時內都可能殘留麻疹病毒，提醒曾出沒相關場所的民眾，應主動聯繫衛生單位。本報資料照片
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麻疹職場西門町
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