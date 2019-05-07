麻疹爆職場群聚8人中標 感染者還到小巨蛋看演唱會

2019-05-07 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國內麻疹燒不停，疾管署今公布，上周新增10例國內感染麻疹病例，其中2名是日前公布國內感染個案接觸者，其餘8人分屬2起職場群聚，職場群聚分別為某科技公司6人確診、北部某酒館2人確診，感染源皆仍待釐清。今年截至目前國內已累計89例，疾管署研判，疫情尚未嚴重至社區感染階段，未知感染源個案仍是被境外個案感染。

疾管署副署長莊人祥表示，科技公司群聚疑似指標個案於4月24日發病、5月1日出疹，5月4日確診麻疹，該個案的5名職場接觸者陸續在4月27日至5月2日發病、出疹、確診。由於發病時間相近，研判屬同一起群聚。6名個案確診前、於可傳染期間多有活動史，包含至野柳風景區旅遊、西門町國賓電影院，或至小巨蛋看盧廣仲演唱會及台南市著名觀光景點。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，麻疹傳染力強，小巨蛋、西門町國賓電影院、捷運車廂等確實屬於半密閉空間，傳染風險較高，尤其個案行徑過的路段、2小時內都可能殘留麻疹病毒，提醒曾出沒相關場所的民眾，應主動聯繫衛生單位，若已有麻疹類似症狀，也應先聯繫衛生單位，切勿自行就醫，以免造成第二波傳播可能性。

另外，北部某酒館群聚事件兩個案皆為30多歲男性，近期均無出國史，2人陸續於4月15日至5月1日發病、出疹，經檢驗確診。由於兩名個案工作地點經常接觸外國客人，不排除可能因工作時接觸症狀不明顯人士感染。可傳染期間也多次出沒北市餐廳、樂華夜市及便利商店。

另2名個案分別為9個月大女嬰及30多歲女性，陸續於4月28日至5月1日發病、出疹，經檢驗確診。其中9個月大女嬰為疾管署4月23日公布北部20多歲女性散發個案急診就醫接觸者；30多歲女性為4月30日公布北部11個月大女嬰散發個案家庭接觸者。

莊人祥提醒，由於個案可傳染期間有大眾交通運輸或公共場所活動史（https://www.cdc.gov.tw/File/Get/2sDVKBV0izWldDFs__qT8A），提醒曾出入相關場所民眾，請自主健康管理18天；如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。