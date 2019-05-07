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98萬婦女從沒做子宮頸抹片檢查 罹癌風險增3.4倍

2019-05-07 15:17聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

子宮頸癌在十大女性癌症發生及死亡排名，分別位居第8位及第7位，每一天就有近4人會被新診斷為罹患子宮頸癌，每過一天更有近2人死於子宮頸癌。面對這樣的隱形殺手，明明可用子宮頸抹片檢查及早在癌前病變及早期發現，但全台卻仍有98.5萬名36歲到69歲婦女從未做過抹片，其罹癌風險恐增為3.4倍。

據國民健康署分析36歲到69歲、未曾罹患子宮頸癌的524多萬名婦女的抹片篩檢情形，3年內至少檢查1次者約293萬人，占56%、3至6年內至少檢查1次者約68.5萬人，占13%、最近一次檢查已超過6年者約64萬人，占12.2%，而從未做過抹片者則約98.5萬人，占18.8%。

比對癌症登記資料後，以3年內曾做抹片檢查者為比較基準，3至6年曾做抹片檢查者的罹癌風險增約為2倍、6年以上曾做抹片檢查者的風險再增為3倍，而從未做過抹片檢查者，其罹癌風險則增為3.4倍。國健署癌症防治組組長林莉茹表示，越久沒有做子宮頸抹片檢查，罹患子宮頸癌的風險越高。

國民健康署2017年調查2875名婦女的國民健康訪問調查顯示，從沒做過或3年沒有做子宮頸抹片原因，主要以「自覺健康沒有需要」奪冠，其次為「太忙沒有時間」、「覺得年紀大了不用做」。

林莉茹表示，子宮頸抹片檢查是經國際實證最佳的子宮頸癌篩檢工具，可發現97.3%的子宮頸癌前病變及0-1期子宮頸癌個案，若未篩檢者，其發現子宮頸癌早期的比例降為50.5%，且子宮頸早期癌的5年存活率高達9成以上，到第4期則驟降至僅2成。

林莉茹提及，子宮頸癌早期大多沒有症狀，容易讓人輕忽它的威脅，已無性生活或停經的婦女，也要定期做抹片檢查；有性經驗的婦女至少每3年接受1次子宮頸抹片檢查。建議符合免費子宮頸癌篩檢的對象為30歲以上婦女，每3年進行1次篩檢，發生率及死亡率皆可大幅下降約7成。

子宮頸癌癌症罹癌
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